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Ціни на золото зростають на тлі сумнівів щодо деескалації між США та Китаєм
09:28 24.04.2025 |
Ціни на золото різко зросли на азіатських торгах у четвер, відновившись після нещодавніх втрат, оскільки сумніви щодо деескалації торговельної війни між США та Китаєм зберігаються, а загострення між Росією та Україною також стимулювало попит на цей метал.
Цього тижня золото впало з рекордних максимумів після того, як президент США Дональд Трамп підняв питання про можливе зниження високих торговельних мит на Китай. Але брак ясності в коментарях Трампа в поєднанні з менш оптимістичними заявами інших чиновників зробив падіння золота нетривалим.
Трейдери залишалися обережними по відношенню до долара і казначейських облігацій, зберігаючи золото і японську єну як основні джерела безпечного притулку.
О 07:37 EET спотове золото подорожчало на 1,3% до $3 331,34 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 1,4% до $3 341,25 за унцію.
JP Morgan прогнозує, що спотові ціни можуть зрости до $4 000 за унцію до наступного року.
Спотові ціни залишалися на рівні рекордного максимуму в 3500$ за унцію, досягнутого на початку тижня, оскільки трейдери, як і раніше, надавали перевагу зливкам як прихистку.
Цьому сприяло різке падіння курсу долара протягом останніх тижнів на тлі посилення невизначеності щодо економіки США і запеклої торгової війни між Вашингтоном і Пекіном.
Цього тижня Трамп заявив, що зрештою може знизити свої високі 145% мита на Китай. Але він сказав, що такий крок буде залежати від того, чи сяде Китай за стіл переговорів - сценарій, в якому Пекін не виявляє особливої зацікавленості.
Китай відповів 125%-ми митами проти США і не показав жодних ознак відступу.
Коментарі інших членів адміністрації Трампа також підірвали оптимізм щодо деескалації відносин між США та Китаєм. Міністр фінансів Скотт Бессент попередив, що торговельні переговори з Китаєм можуть бути безрезультатними, і що США, швидше за все, доведеться спочатку знизити мита, перш ніж взаємодіяти з Пекіном.
Трейдери залишалися в напрузі щодо потенційного впливу мит Трампа, навіть незважаючи на повідомлення про те, що він може запропонувати деякі винятки для автовиробників. Але долар і казначейські облігації не отримали від цього значної підтримки.
Інші дорогоцінні метали торгувалися в четвер різноспрямовано, але закріпили деякий прибуток від ослаблення долара в останні тижні. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до $979,75 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до $33,390 за унцію.
Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 371,35 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США стабілізувалися на рівні $4,8348 за фунт.
Потреба в безпечному притулку також була посилена ознаками збільшення тертя в переговорах щодо припинення вогню між Росією та Україною, які відбуваються за посередництва США, особливо після того, як Москва здійснила смертоносну атаку на Київ у середу з використанням безпілотників і ракет.
Це сталося в той час, коли Трамп обрушився на президента України Володимира Зеленського через його заперечення проти окупації Криму Росією у 2014 році.
Віце-президент Трампа Джей-Ді Венс попередив, що США можуть вийти з переговорів про припинення вогню, а кілька американських високопосадовців покинули переговори про припинення вогню в Лондоні цього тижня.
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