Акції в Азії: Японія зростає на торгових переговорах з США, Південна Корея падає через слабкий ВВП

Більшість азіатських акцій незначно зросли в четвер, оскільки інвестори переосмислили нещодавній оптимізм щодо деескалації торговельної війни між США та Китаєм, хоча японські ринки зросли на повідомленнях про більш активний торговий діалог з США.

Південнокорейські ринки були винятком: індекс KOSPI відстав від своїх конкурентів після того, як дані по валовому внутрішньому продукту показали несподіване скорочення в першому кварталі. Це значною мірою нівелювало позитивні прибутки SK Hynix, великого виробника мікросхем пам'яті та постачальника Nvidia.

Більш широкі азіатські ринки слідували за нічним зростанням на Волл-стріт, оскільки інвестори були натхненні заявою президента США Дональда Трампа про можливе, хоча і неконкретизоване зниження торгових мит на Китай. Охолоджуюча риторика Трампа щодо Федеральної резервної системи також сприяла поліпшенню настроїв.

Ф'ючерси на американські фондові індекси просунулися вище на азіатських торгах. Але оптимізм щодо коментарів Трампа знизився, оскільки Трамп дав зрозуміти, що будь-яка угода з Китаєм вимагатиме від Пекіна зближення з Вашингтоном - сценарій, до якого китайські чиновники ледве схильні.

Коментарі інших американських чиновників також викликали певні сумніви щодо деескалації відносин між США і Китаєм.

Японські ринки показали найкращі результати в четвер: Nikkei 225 додав майже 1%, а TOPIX піднявся на 0,8%.

У багатьох ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що міністр економічного відродження Японії Рьосей Акадзава відвідає США цього місяця для проведення другого раунду торговельних переговорів.

В окремому повідомленні, опублікованому в середу, американські чиновники заявили, що вони не пропонуватимуть Японії особливого режиму щодо торговельних мит Трампа. Але японські міністри продовжували закликати до зниження мит і укладення більш прозорих торговельних угод.

Японські автовиробники, які є одними з тих, хто найбільше постраждає від мит Трампа, зросли в четвер після того, як Financial Times повідомила, що Трамп може виключити автомобільні компоненти зі свого 25% мита на іноземні автомобілі. Акції Toyota Motor Corp злетіли більш ніж на 5%, також завдяки планам розширення заводу в США, в той час як Honda Motor додала 2%.

Серед інших японських акцій акції Nintendo Co Ltd зросли більш ніж на 5% і стали одними з найкращих на Nikkei після того, як гігант відеоігор відзначив величезний попит на свою майбутню консоль Switch 2.

Чипмейкер Renesas Electronics Corp виріс на 1,1%, навіть незважаючи на слабкі прибутки за березневий квартал.

Більшість азіатських ринків були в основному оптимістичними. Австралійський ASX 200 виріс на 0,6%, а сінгапурський індекс Straits Times додав 0,3%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite додали близько 0,5% кожен. Але гонконгський Hang Seng втратив 0,4% через фіксацію прибутку в основних китайських інтернет-акціях.

Цього тижня кілька великих китайських компаній мають відзвітувати про квартальні прибутки, в тому числі Tesla, конкурент BYD і PetroChina, які мають відзвітувати в п'ятницю.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились з незначним від'ємним трендом. Основна увага була зосереджена на тому, як індійський уряд відреагує на смертоносний теракт в штаті Кашмір цього тижня.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,6%, відстаючи від своїх конкурентів після того, як дані по ВВП показали несподіване падіння економіки в першому кварталі.

ВВП просів на 0,2% в квартальному обчисленні і на 0,1% в річному обчисленні, оскільки посилення перебоїв в торгівлі, викликане торговими тарифами Трампа, завдало шкоди ключовим експортним товарам Південної Кореї.

Слабкий показник ВВП значною мірою компенсував квартальний прибуток гіганта з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc, оскільки він продовжував отримувати вигоду від значного попиту на штучний інтелект.

Акції SK Hynix трохи впали.