Відскок долара сповільнюється, оскільки в центрі уваги торгівля

Долар взяв перепочинок у четвер після різкого стрибка після того, як президент Дональд Трамп відмовився від погроз звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а його адміністрація відкрила двері для більш м'якої позиції щодо китайських тарифів.

Після падіння нижче 140 ієн у вівторок, долар відскочив від основних рівнів підтримки і востаннє був на рівні 143,25 ієни.

Долар отримав додатковий імпульс, коли міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не мають конкретної валютної цілі напередодні переговорів зі своїм японським колегою. Бессент також заявив, що нинішнє де-факто ембарго на торгівлю між США та Китаєм є нежиттєздатним, попередивши при цьому, що США не будуть першими знижувати мита на китайські товари більш ніж на 100%.

Долар відновився з мінімуму за три з половиною роки в $1,1572 за євро, але зіткнувся з невеликими продажами в Азії вранці, щоб стабілізуватися в районі $1,1338.

На сьогоднішній день очевидно, що жодна інша валюта не є такою чутливою до торгових заголовків, як долар, сказав валютний стратег ING Франческо Песоле в записці для клієнтів.

«Ми все ще вважаємо, що баланс ризиків залишається перекошеним в бік зниження для долара США в найближчій перспективі, але ми не очікуємо повторення одностороннього руху з продажу долара, який ми спостерігали останнім часом», - сказав він.

"Тим не менш, пара EUR/USD залишається майже повністю залежною від руху долара. І ще одне зростання вище $1,15 залишається можливим, якщо побоювання щодо незалежності ФРС знову вийдуть на перший план".

Австралійський та новозеландський долари також знизилися від нещодавніх піків - хоча і не так сильно.

Австралієць, після того, як цього тижня ненадовго пробив позначку $0,64, опинився на рівні $0,6361, а стратег Commonwealth Bank Джо Капурсо заявив, що він може протестувати опір біля своєї 50-денної ковзної середньої на рівні $0,6286, оскільки занепокоєння щодо глобального зростання зберігаються.

Новозеландський долар утримався на рівні $0,5949.

Стерлінг і швейцарський франк стабілізувалися після різкого відступу, залишивши стерлінг на рівні $1,3263, а швейцарський франк на рівні 0,8290 за долар.

Китайський юань на початку торгів тримався на рівні 7,29 за долар.