Волл-стріт завершила торги зростанням на сподіваннях на деескалацію торговельної війни

Акції Волл-стріт зросли в середу на відроджених надіях на прогрес у торговельній суперечці між США та Китаєм, а також після того, як президент Дональд Трамп заспокоїв побоювання, що Федеральна резервна система може втратити свою незалежність, запевнивши, що він "не має наміру звільняти" голову ФРС Джерома Пауелла.

Всі три основні фондові індекси США зменшили прибуток до закриття торгів. Вони набрали обертів під час сесії після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що високі мита між США і Китаєм є неприйнятними, а Трамп дав зрозуміти, що готовий послабити торговельну напруженість між двома найбільшими економіками світу.

«У нас було настільки сильне відкриття, що це було дійсно пов'язано з подіями з Вашингтона», - сказав Рассел Прайс, головний економіст Ameriprise в Трої, штат Мічиган. «Йдеться про те, що президент Трамп заявив, що не має наміру звільняти Джерома Пауелла, і що ми можемо побачити суттєве зниження тарифних ставок», які наразі стягуються з Китаю.

«Так що це, очевидно, обидва позитивні моменти, які ринок сподівався отримати, і він їх отримав», - додав Прайс.

Пізно ввечері у вівторок Трамп припинив свої нападки на ФРС, які включали в себе погрози звільнити Пауелла. Більшість інвесторів розглядають главу центрального банку як стабілізуючу силу на ринку, який похитнувся через хаотичну торговельну політику Трампа.

"Незалежність ФРС є одним з негласних бастіонів розвиненої ринкової системи, - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії Baird в Луїсвіллі, штат Кентуккі. «Загроза цьому, очевидно, чинила тиск на облігації та долар і дещо прискорила ротацію американських активів».

Сезон звітності за перший квартал досягнув свого апогею: 110 компаній з індексу S&P 500 відзвітували про свої результати. За даними LSEG, 75% з них перевершили оцінки Волл-стріт. Аналітики прогнозують зростання сукупного прибутку S&P 500 на 8,4% за період з січня по березень, порівняно з 8,0% станом на 1 квітня, згідно з даними LSEG.

Акції Tesla зросли на 5,3% після того, як головний виконавчий директор Ілон Маск заявив, що значно скоротить свою роботу з адміністрацією Трампа, щоб присвятити більше часу управлінню своїми компаніями. Незважаючи на це, виробник електромобілів зафіксував падіння квартального чистого прибутку на 71%.

Boeing повідомив про менші, ніж очікувалося, квартальні збитки, оскільки авіабудівник виробив і доставив більше літаків. Акції компанії зросли на 6,1%. General Dynamics збільшила прибуток у першому кварталі на 27% завдяки стійкому попиту на оборонну продукцію, але замовлення на бізнес-джети компанії впали порівняно з попереднім кварталом. Її акції впали на 3,3%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 419,59 пунктів, або на 1,07%, до 39 606,57, S&P 500 - на 88,10 пунктів, або на 1,67%, до 5 375,86, а Nasdaq Composite - на 407,63 пунктів, або на 2,50%, до 16 708,05.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли у відсотках технологічні та споживчі товари, тоді як споживчі товари першої необхідності та енергетика відстали.

На економічному фронті квітневий індекс менеджерів із закупівель S&P Global показав, що ділова активність втрачає темпи, а компанії підвищують ціни на товари та послуги на тлі зростаючої невизначеності.

«Вам буде важко знайти економіста, який вважає, що такий рівень мит і торговельного протекціонізму є гарною ідеєю», - сказав Мейфілд. Опитування Reuters/Ipsos показало, що лише 37% респондентів схвалюють управління економікою Трампа, що значно менше, ніж 42% одразу після його інавгурації, коли він обіцяв «зарядити економіку».

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,28 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 43 нових максимуми і 28 нових мінімумів.

На Nasdaq 3 277 акцій зросли, а 1 141 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,87 до 1.

Індекс S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми і два нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 41 новий максимум і 38 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,40 мільярдів акцій, порівняно з 19,18 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.