Долар США слабко зміцнюється до євро, єни та фунта

Долар США слабо дорожчає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,03%.

Американська валюта впевнено зміцнювалася вранці в середу на тлі загального збільшення апетиту до ризику у зв'язку зі зміною тону заяв Вашингтона щодо китайських мит, проте надалі розгубила частину зростання.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що оголошені ним мита в 145% на імпорт з Китаю занадто високі, і пообіцяв знизити їх і домогтися торговельної угоди з Пекіном.

Трамп також сказав, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, а лише хотів би, щоб той швидше знижував ставки.

Раніше цього тижня DXY оновив мінімум із лютого 2022 року, оскільки дії та заяви Трампа підвищили невизначеність щодо перспектив економіки США і підірвали довіру до американських активів.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET у середу торгується на рівні $1,1409 порівняно з $1,1421 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара опустилася до $1,3304 з $1,3330 напередодні.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні у квітні зменшився до 50,1 пункту з березневих 50,9 пункту. Попри зниження, показник, що розраховується HCOB і S&P Global, залишився вище 50 пунктів четвертий місяць поспіль. Значення індексу вище цієї позначки свідчить про зростання економічної активності.

Водночас зведений PMI у Великій Британії впав до 48,2 пункту з березневих 51,5 пункту, опустившись нижче 50 пунктів уперше з жовтня 2023 року.

Опубліковані дані є "тривожним сигналом" щодо короткострокових перспектив економіки Британії та посилюють тиск на Банк Англії, вимагаючи подальшого зниження ним базової ставки в травні, зазначає економіст S&P Кріс Вільямсон.

Курс долара в парі з єною збільшився під час торгів до 141,69 єни з 141,6 єни за підсумками торгів у вівторок.

Вартість американської валюти в парі з офшорним юанем зменшилася до 7,2866 юаня проти 7,3110 юаня напередодні.