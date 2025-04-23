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Європейські ринки акцій впевнено зростають, німецький DAX додає понад 3%
12:37 23.04.2025 |
Фондові ринки Європи впевнено зростають у середу на тлі загального збільшення апетиту до ризику у зв'язку зі зміною тону заяв Вашингтона щодо мит на китайські товари.
Президент США Дональд Трамп напередодні визнав, що оголошені ним мита у 145% на імпорт з Китаю надто високі, і пообіцяв знизити їх і домогтися торговельної угоди з Пекіном.
Міністр фінансів США Скотт Бессент, зі свого боку, заявив, що в конфлікті з Китаєм через мита рано чи пізно з'явиться просвіт.
"Жодна зі сторін не думає, що нинішній стан справ триватиме довго", - наводить Associated Press витяги з промови Бессента на закритому заході для JPMorgan Chase. Бессент зазначив, що переговори з Китаєм будуть нелегкими і офіційно ще не стартували.
Трамп також сказав, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, а лише хотів би, щоб той швидше знижував ставки.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:10 EET у середу піднявся на 2% і становив 517,85 пункту.
Британський FTSE 100 додав 1,57%, німецький DAX - 3,13%, французький CAC 40 - 2,28%, італійський FTSE MIB - 1,43%, іспанський IBEX 35 - 1,37%.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні у квітні зменшився до 50,1 пункту з березневих 50,9 пункту. Попри зниження, показник, що розраховується HCOB і S&P Global, залишився вище 50 пунктів четвертий місяць поспіль. Значення індексу вище цієї позначки свідчить про зростання економічної активності.
Промисловий PMI в єврозоні збільшився до максимальних за 27 місяців 48,7 пункту з 48,6 пункту в березні, індикатор сфери послуг - знизився до 49,7 пункту з 51 пункту.
Зведені PMI у Німеччині та Франції зменшилися у квітні й перебувають нижче 50 пунктів. Британський індикатор упав до 48,2 пункту з березневих 51,5 пункту, опустившись нижче 50 пунктів уперше з жовтня 2023 року.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у середу є акції німецької SAP SE, що додають у ціні 10%. Найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами збільшив операційний прибуток у першому кварталі в 1,6 раза, що перевершило консенсус-прогноз аналітиків. Квартальна виручка SAP виявилася трохи слабшою за очікування.
Впевнений підйом також демонструють папери нідерландського виробника напівпровідникових компонентів BE Semiconductor (+9,8%), британської хімкомпанії Croda International (+9,5%), французького виробника лабораторного обладнання Eurofins Scientific (+8,8%).
Ринкова вартість Danone збільшилася на 0,5%. Виручка компанії в минулому кварталі підвищилася на 0,8%, що виявилося трохи гіршим за очікування ринку. Зростання порівнянного продажу, однак, перевищило прогнози.
Ціна акцій Volvo збільшилася на 1,9%, незважаючи на слабку звітність шведського виробника вантажних автомобілів. Чистий прибуток Volvo в першому кварталі впав на 30%, до 9,89 млрд шведських крон ($1,03 млрд), виручка зменшилася на 7%, до 121,8 млрд крон. Водночас замовлення Volvo збільшилися на 13% завдяки зростанню попиту в Європі.
Капіталізація Reckitt Benckiser впала на 4,9%. Британський виробник споживчих товарів зафіксував невелике зниження виручки в першому кварталі, до того ж результат виявився гіршим за очікування аналітиків.
Ринкова вартість Just Eat Takeaway.com зменшилася на 0,1%. Нідерландський сервіс доставки їжі повідомив про скорочення обсягу замовлень у першому кварталі на 6%. Компанія водночас підтвердила прогноз скоригованої EBITDA на 2025 рік.
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