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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,617 грн/$1
12:32 23.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 23 квітня 2025 року.
|Показник
|22.04.2025
|23.04.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4859
|41.617
|0.32
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 23 квітня- 41,5185 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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