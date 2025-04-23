Ціни на золото впали з рекордного максимуму, оскільки відступ Трампа приніс полегшення на ринку

Ціни на золото впали на азіатських торгах в середу, ще більше знизившись з рекордних максимумів після того, як президент США Дональд Трамп заявив про потенційне зниження торгових мит на Китай, а також відмовився від своєї тиради на адресу Федеральної резервної системи (ФРС).

У вівторок жовтий метал зазнав значних нічних втрат, оскільки інвестори вийшли з прихистів і влилися в ризиковане ралі на акціях, після коментарів Трампа. Невелике відновлення долара також вплинуло на золото.

О 07:22 EET спотове золото впало на 1% до $3 347,54 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, впали на 1,8% до $3 356,99 за унцію. Спотові ціни все ще залишаються близькими до піку в $3 500,33 за унцію, досягнутого у вівторок.

Ціни на більшість інших металів отримали обмежену підтримку від покращення настроїв щодо ризиків, в той час як більші втрати золота все ще обмежувалися постійною невизначеністю щодо політики Трампа.

Апетит до ризику покращився у вівторок після того, як Трамп заявив, що бачить можливість зниження високих торговельних мит на Китай, хоча це значною мірою залежить від того, чи сяде Китай за стіл переговорів.

Коментарі Трампа з'явилися після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що торговельна війна між США і Китаєм є «нестійкою», і що він очікує деескалації найближчим часом.

Трамп запровадив 145%-ві мита на Китай, викликавши у відповідь 125%-ві мита з боку Пекіна. Хоча коментарі Трампа породили певний оптимізм щодо можливої торговельної угоди між найбільшими економіками світу, Китай поки що не демонструє наміру відступати від торговельного протистояння.

Трамп також відмовився від своєї нещодавньої критики ФРС, заявивши, що не планує звільняти голову Джерома Пауелла. Президент виступив з тривалою тирадою проти Пауелла в соціальних мережах, закликаючи його знизити процентні ставки або ризикнути рецесією в США.

Настрої дещо покращилися після коментарів Трампа у вівторок, що позбавило золото попиту на безпечний притулок, який до цього часу сприяв його зростанню в 2025 році.

Інші дорогоцінні метали торгувалися змішано. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до $961,70 за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло впали на 0,6% до $32,720 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на надії на поліпшення економічних умов в Китаї, який є найбільшим імпортером, хоча тривала торгова війна з США, ймовірно, буде мати вплив.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 424,20 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США зросли на 1,1% до $4,9020 за фунт.

JP Morgan очікує, що до середини 2026 року золото перевищить позначку $4 000 за унцію, посилаючись на зростання очікувань рецесії на тлі американських мит, торговельної війни та стійкого попиту з боку центральних банків.

Прогноз JPM з'явився на тлі того, що спотове золото вперше на цьому тижні досягло $3 500 за унцію, оскільки попит на жовтий метал як на актив-притулок залишався високим. Нещодавнє зниження курсу долара і прибутковості казначейських облігацій також показало, що ринки в значній мірі упереджено ставляться до золота як до активу-притулку.

Але з іншого боку, JPM попередив, що потенційним «ведмежим» фактором для золота може стати несподіване падіння попиту з боку центральних банків. Стійкість американської економіки також може підірвати попит на безпечний притулок.