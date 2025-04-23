Акції в Азії зростають, позаяк Трамп говорить про зниження торговельних мит. Китай відстає

Більшість азіатських акцій різко зросли в середу, слідуючи за нічним ралі на Волл-стріт після того, як президент США Дональд Трамп заявив про можливе зниження різких торговельних мит проти Китаю.

Але акції континентального Китаю не були в захваті від його коментарів і торгувалися в середу в бічному тренді. Гонконгські акції, однак, зросли разом зі своїми азіатськими колегами.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт після коментарів Трампа. Президент також нівелював свою нещодавню тираду проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що дало ринкам більше полегшення.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, а ф'ючерс на S&P 500 виріс на 1,4%.

Гонконгський індекс Hang Seng та японський Nikkei 225 були серед лідерів в Азії в середу, піднявшись від 1,7% до 2%.

Японський TOPIX також додав близько 1,8%, а південнокорейський KOSPI виріс на 1,4%. Японські акції зросли на змішаних даних індексу менеджерів із закупівель, який показав зростання в секторі послуг і тривалий спад у виробництві в квітні.

Азійські акції технологічних компаній продемонстрували найкращі результати в середу, отримавши значну вигоду від вигідних покупок після значних втрат в останні тижні.

Але інші сектори також зросли. Австралійський ASX 200 злетів на 1,6% завдяки зростанню акцій гірничодобувної промисловості та банків, а сінгапурський індекс Straits Times додав 0,7% завдяки стійкому зростанню місцевих фінансових акцій.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали сильне відкриття.

Азійські ринки зросли після того, як Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Китаєм, в якій торгові мита проти цієї країни будуть значно нижчими за нинішні 145%. Це сталося після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що триваюча китайсько-американська торгова війна є нестійкою, і що він очікує деескалації найближчим часом.

Коментарі Трампа і Бессента породили надії на те, що президент відступить від своєї митної політики, зменшивши або навіть повністю звівши нанівець потенційний вплив високих торгових мит США на провідні економіки.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в середу торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму, відстаючи від своїх регіональних аналогів.

Хоча нещодавні коментарі Трампа щодо Китаю продемонстрували деяке потенційне поліпшення відносин, президент також заявив, що будь-яка торговельна угода з Китаєм буде залежати від того, чи сяде Пекін за стіл переговорів.

Китай поки що не демонструє наміру відступати, запровадивши відповідні мита на американські товари у розмірі 125%.

Ринки занепокоєні впливом жорстокої торговельної війни на економіку Китаю, враховуючи, що країна вже перебувала в скрутному становищі ще до вступу Трампа на посаду президента.

BofA погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту Китаю до 4% у 2025 році, що нижче цільового показника уряду в 5%. Зниження прогнозу BofA також відбулося після низки знижень прогнозів іншими брокерськими компаніями.

Тим не менш, очікується, що Пекін надасть ще більше стимулів, щоб компенсувати вплив торговельної війни - тенденція, яка може підтримати внутрішні сектори, вразливі до зовнішніх ризиків.