Долар різко зріс, а потім стабілізувався, коли Трамп відступив від нападок на ФРС

Долар США різко зріс, а потім стабілізувався в середу, коли президент Дональд Трамп відмовився від погроз звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що принесло полегшення інвесторам, в той час як оптимізм щодо торговельних угод підняв пригнічені настрої.

Цього тижня ринки боролися з думкою про те, що незалежність ФРС може бути під загрозою після неодноразових нападок Трампа на Пауелла за те, що він не знижував ставки після того, як президент повернувся на посаду в січні.

Але пізно ввечері у вівторок Трамп, схоже, відступив.

"Я не маю наміру звільняти його, - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті у вівторок. «Я хотів би, щоб він був трохи активнішим у реалізації своєї ідеї щодо зниження процентних ставок».

Це призвело до стрімкого зростання долара на початку торгового дня на азіатській сесії, але до середини торгів він стабілізувався.

На початку торгів долар виріс більш ніж на 1% по відношенню до єни до 143,21 і востаннє трохи зміцнився до 141,77. По відношенню до швейцарського франка долар зміцнився на 0,29% до 0,8216, після того, як підскочив більш ніж на 1% на початку сесії.

Євро коштував $1,14, а фунт стерлінгів знизився на 0,17% до $1,3311.

У вівторок долар торгувався біля багаторічних мінімумів проти євро і швейцарського франка, в той час як єна досягла семимісячного максимуму, оскільки інвестори скидали американські активи, стурбовані торговельною напруженістю і нападками Трампа на ФРС.

Прашант Ньюнаха, старший стратег по ставках в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в TD Securities, сказав, що шанси на те, що президент Трамп може змістити Пауелла з посади, низькі, але його коментарі про голову ФРС і Китай були «музикою для вух ринку».

«Ринки розуміють, що адміністрація не може дозволити собі допустити падіння цін на активи, і це привертає увагу покупців», - сказав Ньюнаха. «На даний момент Трамп розглядає підтримку ринків як надання йому політичних важелів».

У середу на настрої також вплинули коментарі Трампа і міністра фінансів США Скотта Бессента, які припустили, що може відбутися деескалація торгової напруженості між США і Китаєм, і будь-яка торговельна угода з Китаєм може «істотно» знизити мита.

«Торгівля - це головна історія, оскільки те, як розвиватимуться мита, визначатиме напрямок руху американської економіки, а отже, і процентних ставок в США», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

"Долар демонструє попередні ознаки падіння з минулого тижня, але якщо Бессент має рацію, вважаючи, що торговельна напруженість зменшиться, це може швидко стати тригером, який шукали доларові бугаї", - сказав Сімпсон.

Бессент сказав, що жодна зі сторін не вважає статус-кво стійким, додавши, що метою адміністрації Трампа не було роз'єднання двох найбільших економік світу, за словами людини, яка чула його виступ перед інвесторами на конференції JP Morgan.

Тим часом Трамп висловив оптимізм щодо того, що торговельна угода з Китаєм може «суттєво» знизити мита. Він сказав, що угода знизить мита на китайські товари, припускаючи, що остаточна угода не буде «навіть близько» до нинішніх митних ставок. Але він додав, що «це не буде нуль».

Окрім нападок Трампа на ФРС, увага інвесторів була зосереджена на торговельних угодах між США та іншими країнами.

Після встановлення базового податку на імпорт у розмірі 10% і набагато вищого для десятків країн на початку цього місяця, Трамп несподівано призупинив введення більш високих зборів на 90 днів, щоб країни могли домовитися про менш жорсткі ставки.

Прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила, що на даний момент 18 країн надали свої пропозиції, а команда Трампа з торгових переговорів зустрінеться з 34 країнами на цьому тижні, щоб обговорити тарифи.

В інших валютах австралійський долар виріс на 0,49% до $0,6395, в той час як новозеландський долар виріс на 0,18% до $0,5974.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, знизився на 0,4% до 99,165 після зростання на 1,5% на попередній сесії.

Що стосується криптовалют, то біткоїн виріс майже на 2% до $92 942, вперше з березня перевищивши позначку в $90 000. Ефір підскочив більш ніж на 4% до $1 768.