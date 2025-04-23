Волл-стріт закрила торги з підвищенням, сподіваючись на послаблення митної напруги

Американські акції відскочили у вівторок, оскільки низка квартальних звітів про прибутки та натяки на деескалацію торговельної напруженості між США та Китаєм привернули увагу покупців, які стояли осторонь.

Американські акції ще більше підскочили під час торгів після того, як президент Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, відступивши від своєї недавньої риторики на адресу глави центрального банку.

Трамп також заявив журналістам, що він буде дуже добре вести переговори з Китаєм, і що мита на імпорт з цієї країни значно знизяться після укладення угоди, але не до нуля.

На знак того, що трейдери очікують ралі на Уолл-стріт в середу, ф'ючерси на S&P 500 підскочили майже на 2% після коментарів Трампа, в той час як Amazon.com і Nvidia в останній раз виросли на 3% кожен, а Apple піднявся на 2% в позаурочний час торгів.

Під час сесії у вівторок широке ралі підняло всі три основні американські індекси більш ніж на 2,5%, оскільки інвестори не звернули уваги на нападки Трампа на Пауелла, який вважається стабілізуючою силою для ринків.

Після того, як протягом декількох тижнів Білий дім страждав від нестабільних і багатосторонніх митних суперечок, S&P 500 на момент закриття у вівторок був майже на 14% нижче свого рекордного максимуму закриття, досягнутого 19 лютого.

Раніше у вівторок міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що хоча торговельні переговори з Пекіном, швидше за все, будуть «безрезультатними», він вважає, що відбудеться деескалація торговельної напруженості між США і Китаєм.

«Американські гірки продовжуються», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. «Деяке послаблення агресії (між США і Китаєм), завдяки коментарям Бессента, допомогло підштовхнути ситуацію вище».

«Вашингтон розуміє, що невизначеність навколо мит шкодить ринкам, і, можливо, ми зможемо отримати якісь позитивні новини на торговому фронті», - додав Детрік.

Ця невизначеність змусила Міжнародний валютний фонд знизити свої прогнози економічного зростання США до 1,8% у 2025 році, посилаючись на вплив американських мит, які зараз перебувають на 100-річному максимумі.

Тим часом сезон звітності за перший квартал набирав обертів.

Наразі 82 компанії з індексу S&P 500 відзвітували. За даними LSEG, 73% з них перевершили очікування.

Аналітики тепер бачать зростання сукупного прибутку S&P 500 на рівні 8,1% за період з січня по березень, в порівнянні з 12,2%, які прогнозувалися на початку кварталу, згідно з LSEG.

«Поточні прибутки демонструють продовження хороших фундаментальних показників, що не є несподіванкою», - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу в U.S. Bank Wealth Management, Міннеаполіс, який додав, що інвестори аналізують корпоративні рекомендації, щоб отримати «ясність щодо того, що компанії планують робити у відповідь на тарифну політику».

Акції промислового конгломерату 3M Co підскочили на 8,1% після того, як компанія опублікувала кращі, ніж очікувалося, показники прибутку в першому кварталі, хоча і вказала на ймовірне зниження прибутку до 2025 року через мита.

Northrop Grumman впав на 12,7% після того, як компанія повідомила про різке падіння прибутку.

Аерокосмічна і оборонна компанія RTX впала на 9,8% після того, як повідомила про можливе скорочення річного прибутку на 850 мільйонів доларів через тарифи.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 1 016,57 пункту, або на 2,66%, до 39 186,98, S&P 500 - на 129,56 пункту, або на 2,51%, до 5 287,76, а Nasdaq Composite - на 429,52 пункту, або на 2,71%, до 16 300,42.

Усі 11 основних секторів S&P 500 зросли, причому найбільше у відсотковому відношенні зросли фінансові та споживчі товари.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 6,4 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 50 нових максимумів і 44 нових мінімуми.

На Nasdaq 3 580 акцій зросли, а 796 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 4,5 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 4 нових 52-тижневих максимумів і одного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 31 новий максимум і 76 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,21 млрд. акцій, порівняно з 18,94 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

