Долар почав відновлюватися до євро після падіння до багаторічних мінімумів напередодні

Долар США почав помірно дорожчати в парі з євро вдень у вівторок після падіння до мінімуму з листопада 2021 року. При цьому в парі з фунтом стерлінгів долар стабільний, а до єни продовжує знижуватися.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,1%. Напередодні індикатор оновив мінімум із лютого 2022 року.

Негативним фактором для американської валюти стали побоювання щодо економіки США через торговельні війни. Крім того, нападки Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла створюють побоювання з приводу можливої політизації грошово-кредитної політики в країні, потенційного підриву довіри до ФРС і ослаблення довіри інвесторів до долара, пише Trading Economics.

У понеділок Трамп опублікував новий допис у соцмережі Truth Social, в якому назвав Пауелла "великим невдахою" і зажадав негайного зниження ставок Федрезервом.

Пара євро/долар за даними на 15:01 EET у вівторок перебуває на рівні $1,1485 проти $1,1514 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,25%.

"Долар готовий до відновлення, короткострокового чи ні, - зазначив Кен Чунг з Mizuho Bank. - Великий обсяг "ведмежих" позицій, технічні показники і різниця в прибутковості свідчать про те, що долар може відскочити з нещодавніх мінімумів, хоча зростання може бути обмежене негативними для долара новинами".

Вартість фунта до долара становить $1,3378 порівняно з $1,3381 напередодні.

Курс долара в парі з єною опускається на 0,4%, до 140,25 єни зі 140,87 єни за підсумками попередніх торгів. Пара долар/єна тримається біля мінімуму за 7 місяців завдяки зростанню попиту на захисні активи.