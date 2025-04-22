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Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

13:26 22.04.2025 |

Фінанси

 

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine після дводенної великодньої перерви у вівторок зранку, станом на 12:15 за Києвом, зріс на 5,67% - до 548,51 пункту в очікуванні наміченої на середу зустрічі у Лондоні представників США, України та ЄС щодо умов припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Згідно з даними WSE, курс акцій Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами у вівторок підскочив на 18,49%, Milkiland - на 11,54%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 6,30% і 4,78%, KSG-Agro - на 7,69%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" (всі акції входять до індексного кошику) - на 3,94%.

Акції найбільшого українського виробника олії - агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, подорожчали на 2,42%.

Динаміка українських акцій на WSE у вівторок краща за динаміку всього польського ринку: індекс WIG додав з початку дня 1,06%, а WIG20 - 0,15%.

В той же час на Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП зранку у вівторок впав на 6,02%, а гірничорудної компанії Ferrexpo - на 0,59%.

Щодо єврооблігацій, то їх котирування за останній день збільшилися ще на 0,7-1,9%: облігації-2029 котируються близько 62,5% від номіналу, облігації-2036 - 49,1%, тоді як ВВП-варанти подорожчали на 1,3% - до 69,9% від умовного номіналу. Напередодні учасники ринку оптимістично відреагували на недільний пост президента США Дональда Трампа, у якому він висловив сподівання, що Україна й РФ укладуть угоду вже цього тижня.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він зріс приблизно з 240 пунктів до 350, з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів, але після втрати оптимізму щодо досягнення угоди впав до 508,45 пунктів на початку квітня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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