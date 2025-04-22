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Оподаткування та перехідний період: Гетманцев розповів про законопроєкт про віртуальні активи
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 24 квітня, розгляне законопроєкт про віртуальні активи.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.
"Понад 200 сторінок. Складний документ, який об'єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування", - зазначив він.
Гетманцев розповів про оподаткування та перехідний період для українців.
За його словами, пропонується найпростіша модель - оподаткування прибутку. Тобто оподатковуватиметься різниця між витратами на придбання криптоактивів, і доходами, отриманими від продажу цих активів упродовж року.
Протягом року українці зможуть продати та задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання.
Більше деталей про законопроєкт голова податкового комітету пообіцяв оголосити після засідання у четвер.
Як повідомлялося, у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.
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