Фінансові новини
- |
- 22.04.25
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Більшість фондових індексів Європи знижуються
13:14 22.04.2025 |
Фондові ринки найбільших країн Західної Європи переважно знижуються у вівторок, відновивши роботу після тривалої паузи через великодні свята.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:17 EET зменшився на 0,3% - до 504,73 пункту.
Німецький DAX знизився до цього часу на 0,2%, французький CAC 40 - на 0,35%, італійський FTSE MIB - на 0,5%. При цьому британський індикатор FTSE 100 та іспанський IBEX 35 додають по 0,3%.
Різкі випади президента США Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили напругу на ринках і ще сильніше похитнули довіру інвесторів, уже ослаблену тривогами з приводу торговельної війни, зазначають аналітики.
Однак, на їхню думку, втрати європейських акцій були відносно стриманими порівняно з американськими.
"Капітал перетік з американських фондів акцій в азійські та європейські. Тож, відносно кажучи, європейський ринок тримається міцніше, ніж ринок США, - вважає старший аналітик IG Group Аксель Рудольф. - Але, звісно, їх однаково торкнуться ці негативні настрої, які мають глобальний характер, тому я не здивований, що Європа відкрилася з пониженням".
Аналітики очікують, що прибуток європейських компаній у першому кварталі знизився на 3%, за результатами опитування LSEG IBES. При цьому місяць тому консенсус-прогноз передбачав менш значне скорочення - на 2,2%.
Ціна акцій данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk падає на 7,6%. Причиною цього стало повідомлення Eli Lilly про успішні результати клінічних випробувань свого препарату для лікування діабету і зниження ваги, що конкурує з Ozempic виробництва Novo Nordisk.
Дешевшають акції чипмейкерів і розробників програмного забезпечення, включно із ASML Holding (-2,1%), Infineon Technologies (-1,4%), SAP (-3,4%), ASM International (-3%).
Капіталізація більшості найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також знижується: Equinor - на 2,4%, Shell - на 0,3%, BP Plc - на 0,2%. Винятком виступає лише французька TotalEnergies, акції якої подорожчали на 0,2%.
Також опускається вартість виробників товарів класу "люкс", зокрема LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton - на 2,4%, Hermes - на 1,1%, Kering і Burberry - на 0,5%, Moncler - на 0,7%.
Котирування паперів автовиробників Stellantis і Daimler Truck впали на 3,5% і 1,1% відповідно.
Водночас "префи" Volkswagen і Porsche Automobil Holding додали в ціні 2,1% і 2% відповідно, акції Mercedes-Benz - 1%, Bayerische Motoren Werke AG - 0,3%.
В Іспанії зростає ціна паперів банків, зокрема Banco Santander - на 2,1%, Sabadell - на 1,5%, CaixaBank - на 0,9%.
У Великій Британії до числа лідерів підйому входять акції виробника срібла Fresnillo, що подорожчали на 2,9%, а також ритейлерів J Sainsbury і Tesco - на 2,8% і 2,3% відповідно.
Котирування паперів шведської біотехнологічної Biotage злетіли більш ніж на 56% на новині про те, що інвестфірма KKR зробила пропозицію про її купівлю за 11,6 млрд крон ($1,22 млрд).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що є «дуже хороші шанси» на досягнення угоди щодо війни РФ проти України
|У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ
|Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя. Як обиратимуть нового Папу Римського
|У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ
|Оподаткування та перехідний період: Гетманцев розповів про законопроєкт про віртуальні активи
|Більшість фондових індексів Європи знижуються
|Банки прогнозують зростання кредитування бізнесу та населення у ІІ кв.-2025
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4859 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.04.25
|Ціни на золото зросли до рекордного рівня близько $3 500 на тлі протистояння Трампа і ФРС та торгової напруженості
Бізнес
|Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди
|Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters
|Китай заборонив публічні бета-тести автомобілів з автономним водінням
|Білл Гейтс: Штучний інтелект може вирішити проблему дефіциту лікарів та вчителів по всьому світу
|Японія готова до серйозної поступки заради тарифної угоди зі США
|Huawei представила новий чип для штучного інтелекту Ascend 920, який замінить в Китаї чипи від NVIDIA
|TSMC вироблятиме третину своїх найсучасніших чипів у США