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АНАЛІТИКА

Більшість фондових індексів Європи знижуються

13:14 22.04.2025 |

Фінанси

 

Фондові ринки найбільших країн Західної Європи переважно знижуються у вівторок, відновивши роботу після тривалої паузи через великодні свята.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:17 EET зменшився на 0,3% - до 504,73 пункту.

Німецький DAX знизився до цього часу на 0,2%, французький CAC 40 - на 0,35%, італійський FTSE MIB - на 0,5%. При цьому британський індикатор FTSE 100 та іспанський IBEX 35 додають по 0,3%.

Різкі випади президента США Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили напругу на ринках і ще сильніше похитнули довіру інвесторів, уже ослаблену тривогами з приводу торговельної війни, зазначають аналітики.

Однак, на їхню думку, втрати європейських акцій були відносно стриманими порівняно з американськими.

"Капітал перетік з американських фондів акцій в азійські та європейські. Тож, відносно кажучи, європейський ринок тримається міцніше, ніж ринок США, - вважає старший аналітик IG Group Аксель Рудольф. - Але, звісно, їх однаково торкнуться ці негативні настрої, які мають глобальний характер, тому я не здивований, що Європа відкрилася з пониженням".

Аналітики очікують, що прибуток європейських компаній у першому кварталі знизився на 3%, за результатами опитування LSEG IBES. При цьому місяць тому консенсус-прогноз передбачав менш значне скорочення - на 2,2%.

Ціна акцій данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk падає на 7,6%. Причиною цього стало повідомлення Eli Lilly про успішні результати клінічних випробувань свого препарату для лікування діабету і зниження ваги, що конкурує з Ozempic виробництва Novo Nordisk.

Дешевшають акції чипмейкерів і розробників програмного забезпечення, включно із ASML Holding (-2,1%), Infineon Technologies (-1,4%), SAP (-3,4%), ASM International (-3%).

Капіталізація більшості найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також знижується: Equinor - на 2,4%, Shell - на 0,3%, BP Plc - на 0,2%. Винятком виступає лише французька TotalEnergies, акції якої подорожчали на 0,2%.

Також опускається вартість виробників товарів класу "люкс", зокрема LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton - на 2,4%, Hermes - на 1,1%, Kering і Burberry - на 0,5%, Moncler - на 0,7%.

Котирування паперів автовиробників Stellantis і Daimler Truck впали на 3,5% і 1,1% відповідно.

Водночас "префи" Volkswagen і Porsche Automobil Holding додали в ціні 2,1% і 2% відповідно, акції Mercedes-Benz - 1%, Bayerische Motoren Werke AG - 0,3%.

В Іспанії зростає ціна паперів банків, зокрема Banco Santander - на 2,1%, Sabadell - на 1,5%, CaixaBank - на 0,9%.

У Великій Британії до числа лідерів підйому входять акції виробника срібла Fresnillo, що подорожчали на 2,9%, а також ритейлерів J Sainsbury і Tesco - на 2,8% і 2,3% відповідно.

Котирування паперів шведської біотехнологічної Biotage злетіли більш ніж на 56% на новині про те, що інвестфірма KKR зробила пропозицію про її купівлю за 11,6 млрд крон ($1,22 млрд).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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