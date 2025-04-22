НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4859 грн/$1

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine після дводенної великодньої перерви у вівторок зранку, станом на 12:15 за Києвом, зріс на 5,67% - до 548,51 пункту в очікуванні наміченої на середу зустрічі у Лондоні представників США, України та ЄС.