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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зросли до рекордного рівня близько $3 500 на тлі протистояння Трампа і ФРС та торгової напруженості

08:50 22.04.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли до нового рекордного максимуму на азіатських торгах у вівторок, підтримувані стійким попитом на прихисток через підвищену торгову напруженість між США і Китаєм, а також занепокоєнням навколо плану президента Дональда Трампа з реформування Федеральної резервної системи.

Станом на 06:27 EET спотове золото підскочило на 1,7% до $3 482,76 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні зросли на 1,9% до $3 491,20 за унцію.

У понеділок золото підскочило більш ніж на 3% і досягло рекордних максимумів за попередні три сесії, в основному завдяки ескалації геополітичних ризиків, високому попиту з боку центральних банків і постійним побоюванням щодо інфляції.

Останнє ралі було викликане занепокоєнням щодо монетарної політики США після того, як президент Дональд Трамп оприлюднив плани реформування Федеральної резервної системи.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассет заявив у п'ятницю, що президент Трамп і його команда продовжують вивчати можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла.

У понеділок Трамп повторив свій заклик до ФРС знизити ставки, заявивши, що економіка США може сповільнитися, якщо ФРС не знизить процентні ставки негайно.

Минулого тижня Пауелл заявив, що центральний банк не схильний знижувати процентні ставки в найближчому майбутньому, посилаючись на можливий інфляційний тиск і економічну невизначеність, пов'язану з новими митами.

Ці події викликали занепокоєння щодо незалежності ФРС, що спричинило хвилювання на фінансових ринках.

Долар США залишився слабким після падіння до трирічного мінімуму в понеділок по відношенню до кошика основних валют.

Ослаблення долара, як правило, стимулює попит на золото, оскільки робить цей метал більш доступним для інвесторів, які тримають іноземну валюту.

Китай зробив суворе попередження країнам, які розглядають можливість укладення торговельних угод зі США, що можуть підірвати китайські інтереси.

Міністерство торгівлі Китаю звинуватило Вашингтон у застосуванні мит і монетарних санкцій для примусу країн до обмеження торгівлі з Китаєм.

Пекін підкреслив, що будь-які подібні угоди, що завдають шкоди його інтересам, викличуть відповідні контрзаходи.

Це попередження пролунало на тлі ескалації напруженості в китайсько-американському торговому конфлікті, в результаті якого США запровадили мита до 145% на китайські товари, що викликало відповідні мита з боку Китаю.

Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на срібло зросли на 0,8% до $32,795 за унцію, а ф'ючерси на платину - на 1% до $976,10 за унцію.

У вівторок ціни на мідь зросли до двотижневого максимуму, оскільки долар США залишався слабким, але побоювання щодо високих мит США на найбільшого імпортера міді - Китаю - зберігали обережність інвесторів.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1% до $9 311,60 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні зросли на 1,1% до $4,7713 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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