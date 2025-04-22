Долар впав до 3-річного мінімуму, оскільки нападки Трампа на голову ФРС нервують трейдерів

У вівторок курс долара впав до найнижчого рівня за останні три роки, оскільки невпинні нападки президента Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи ще більше підірвали довіру інвесторів до американської економіки.

Американська валюта просіла майже до десятирічного мінімуму, досягнутого напередодні, по відношенню до швейцарського франка, і зупинилася біля 3,5-річного мінімуму по відношенню до євро.

У понеділок Трамп посилив свою критику глави ФРС Джерома Пауелла в пості в соціальній мережі Truth Social, назвавши його «головним невдахою» і зажадавши знизити процентні ставки «ЗАРАЗ», інакше виникне ризик економічного спаду.

У п'ятницю економічний радник Білого дому Кевін Хассетт заявив, що президент і його команда продовжують вивчати можливість звільнення Пауелла, через день після того, як Трамп сказав, що звільнення Пауелла «не може відбутися досить швидко».

Атака Трампа сталася після того, як минулого тижня Пауелл заявив, що центральний банк може дозволити собі проявити терпіння при визначенні політики, і що ставки не повинні знижуватися до тих пір, поки не стане ясно, що митні плани США не будуть сприяти постійному зростанню інфляції.

«Між Трампом і Пауеллом склалася жахлива патова ситуація, яка викликає занепокоєння, що будуть вжиті якісь заходи для заміни Пауелла, що створить справжню паніку щодо долара», - сказав Ерік Кубі, головний інвестиційний директор компанії North Star Investment Management.

Крім того, на торговому фронті «кожен день, коли не укладаються угоди, які б принесли якесь полегшення, створює постійне занепокоєння», що політика Трампа в її нинішньому вигляді може бути руйнівною для економіки, сказав Кьюбі.

У понеділок Китай звинуватив Вашингтон у зловживанні митами і застеріг країни від укладення більш широкої економічної угоди зі Сполученими Штатами за його рахунок, посиливши свою риторику в умовах розгортання торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Курс долара стабілізувався на рівні 0,8095 швейцарського франка, що недалеко від найнижчого за десять років рівня 0,8042, досягнутого на попередній сесії.

Американська валюта коштувала 140,99 ієни, що близько до семимісячного мінімуму понеділка на рівні 140,48.

Курс євро майже не змінився і склав $1,1502 після того, як у понеділок вперше з листопада 2021 року підскочив до $1,1573.

Стерлінг був стабільним на рівні $1,3376 після того, як на початку тижня вперше з вересня підскочив до $1,3421 на початку тижня.

"Чим довше триватимуть спекуляції щодо незалежності монетарної політики США, тим довше долар буде піддаватися ризику падіння, - сказав Джозеф Капурсо, керівник відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

«Може знадобитися ще один розпродаж на ринку державних облігацій США або на американському ринку акцій, щоб спонукати президента Трампа утриматися від подібних коментарів».

Індекс долара США проти шести основних конкурентів склав 98,454 після падіння до 97,923 на попередній сесії, рівня, який не спостерігався з березня 2022 року.

Навіть чутливий до ризиків австралійський долар піднявся до чотиримісячного піку $0,6436 у понеділок і залишався близьким до цього рівня протягом останньої сесії, перейшовши з рук в руки на позначці $0,6414.