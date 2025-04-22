Індекси Волл-стріт різко знизилися після анти-Пауелівської тиради Трампа

Американські акції зазнали значних втрат у понеділок, оскільки президент США Дональд Трамп посилив свої нападки на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що змусило інвесторів занепокоїтися про незалежність центрального банку, навіть коли вони борються з наслідками нестабільної торгової війни, яку веде Трамп.

Усі три основні індекси впали більш ніж на 2%, причому великі втрати в групі «Великої сімки», що складається з мега-компаній, які зростають, найбільше вдарили по навантаженому технологіями Nasdaq.

S&P 500 закрився на 16% нижче свого рекордного максимуму закриття 19 лютого. Якщо індекс-лідер закриється на 20% нижче цього історичного максимуму, це підтвердить, що індекс увійшов у ведмежий ринок.

У понеділок Трамп посилив свою критику Пауелла у войовничому пості на Truth Social, який викликав занепокоєння з приводу автономії ФРС, заявивши, що економіка США рухається до уповільнення, «якщо містер Запізнився, головний невдаха, не знизить процентні ставки ЗАРАЗ».

«Країни, які мають незалежний центральний банк, зростають швидше, мають нижчу інфляцію; вони мають кращі економічні результати для своїх людей», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital Management в Сент-Луїсі. «А спроби політиків впливати на ФРС - це дуже погана ідея, і це дуже лякає ринок».

Китайсько-американський торговий розрив поглибився після того, як Пекін застеріг інші країни від укладання угод зі Сполученими Штатами за рахунок Китаю, додавши масла у вогонь митної війни між двома найбільшими економіками світу, що розгортається по спіралі.

«Компанії ... не знають, як реагувати, чекаючи на остаточні відповіді від США щодо митних ставок», - додав Еллербрук. «Я вважаю, що найбільше розчаровує той факт, що це схоже на самогубство; ми опинилися в цій ситуації за власним вибором, за вибором цієї адміністрації».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 971,82 пункти, або на 2,48%, до 38 170,41, S&P 500 втратив 124,50 пункти, або 2,36%, до 5 158,20, а Nasdaq Composite втратив 415,55 пункти, або 2,55%, до 15 870,90.

Всі 11 основних секторів S&P 500 закінчили в мінусі, причому найбільших втрат у відсотках зазнали споживчі товари широкого вжитку та технології.

Сезон звітності за перший квартал переходить у вищу фазу цього тижня, коли десятки компаній, за якими пильно стежать, мають відзвітувати. Згідно з даними LSEG, з 59 компаній, які відзвітували, 68% перевершили очікування Уолл-стріт.

Станом на четвер аналітики очікують, що сукупні прибутки S&P 500 за перший квартал зростуть на 8,1% в річному обчисленні, в порівнянні з 12,2%, які прогнозувалися на початку кварталу, згідно з даними LSEG.

Цього тижня очікується звітність членів «Великої сімки» - Tesla і Alphabet, а також низки відомих промислових компаній, включаючи Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin і 3M.

Котирування Nvidia, лідера в галузі штучного інтелекту, впали на 4,5% після того, як Reuters повідомило, що Huawei Technologies планує почати масові поставки вдосконаленого чіпа штучного інтелекту клієнтам в Китаї вже в наступному місяці.

Акції Tesla впали на 5,8% після того, як Reuters повідомило, що запуск виробництва урізаної версії електромобіля Model Y був відкладений.

FIS виросли на 2,4% після підвищення брокерського рейтингу.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 4,76 до 1. На NYSE було зафіксовано 77 нових максимумів і 180 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 205 акцій зросли, а 3 174 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,63 до 1.

Індекс S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум і дев'ять нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 28 нових максимумів і 184 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,89 млрд. акцій, порівняно з 18,87 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.