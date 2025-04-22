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Банки фіксують стійке зростання попиту на кредити - НБУ
23:23 21.04.2025 |
Банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити і прогнозують розширення кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.
Про це повідомляє Національний банк України за результатами щоквартального опитування про умови банківського кредитування, передає Укрінформ.
Зазначається, що у перші три місяці 2025 року посилився попит на корпоративне фінансування, переважно у національній валюті. У ІI кварталі респонденти очікують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.
Попит населення на кредити також демонструє позитивну динаміку. Зокрема, деякі великі фінустанови відзначили збільшення попиту на іпотеку, що призвело до найвищого балансу відповідей від початку повномасштабного вторгнення. Значна частка опитаних банків очікує подальшого зростання попиту на іпотечні та споживчі кредити.
Боргове навантаження бізнесу залишається на середньому рівні, а домогосподарств - на низькому, що створює потенціал для розширення кредитування.
Банки продовжують пом'якшувати стандарти кредитування. Для короткострокових і гривневих позик бізнесу умови стали більш лояльними, і ця тенденція, за прогнозами, збережеться. Для іпотеки та споживчих кредитів пом'якшення умов спостерігається вже четвертий квартал поспіль. Рівень схвалення заявок підвищився для всіх видів кредитів домогосподарствам.
При цьому банки відзначають помітне зростання валютного і кредитного ризиків, а також певне підвищення процентного та операційного ризиків.
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