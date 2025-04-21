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АНАЛІТИКА

Долар США різко послаблюється, DXY на мінімумі з лютого 2022 р.

15:42 21.04.2025 |

Фінанси

 

Долар США різко послаблюється до основних світових валют на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 1,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,8%.

DXY втратив 4,6% з початку квітня і перебуває на мінімумі з лютого 2022 року у зв'язку зі зростанням невизначеності щодо економічної політики США після нападок президента країни Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.

Минулого четверга Трамп виступив із різкою критикою на адресу Пауелла, звинувативши його в небажанні знижувати процентні ставки. Радник Білого дому з економічних питань Кевін Хассетт у п'ятницю заявив, що президент і його команда продовжують вивчати можливість звільнення Пауелла.

Невизначеність внутрішньої політики США призводить до того, що долар і US Treasuries "поводяться, швидше, як ризиковані активи", зазначають аналітики китайського інвестбанку CICC, думку яких наводить Financial Times.

Зауваження Трампа, що стосуються Пауелла, "посилюють побоювання ринку щодо незалежності Федрезерву", йдеться в огляді CICC.

У п'ятницю фінансові ринки західних країни були закриті у зв'язку з великодніми вихідними. Біржі Європи, Австралії та Гонконгу залишаються закритими і в понеділок, тоді як торги в США відновляться.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET у понеділок подорожчала на 1,3%, до $1,1544. Курс європейської валюти зріс більш ніж на 5% цього місяця і перебуває на максимумі з листопада 2021 року.

Вартість фунта до долара збільшилася на 0,8%, до $1,3397.

"Глобальні інвестори переглядають портфельні вкладення, - каже валютний аналітик BNP Paribas Паріша Саімбі. - Євро та ієна, ймовірно, виграють від перекладання коштів інвесторами".

Курс долара в парі з єною опустився під час торгів на 1%, до 140,77 ієни. Він тримається біля мінімуму за сім місяців завдяки зростанню попиту на активи "тихої гавані" в умовах невизначеності, створеної політикою Трампа.

Ця тенденція також призвела до зміцнення швейцарського франка до 10-річного максимуму в парі з доларом США. Пара долар/франк у понеділок торгується на рівні 0,8051 франка/$1 порівняно з 0,8163 франка/$1 на закриття попередньої сесії.

Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,2914 юаня проти 7,3041 юаня за підсумками попередніх торгів.

Народний банк Китаю на вихідних зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,1% річних, на п'ять років - 3,6%. Аналітики також не очікували їхньої зміни. Ставки залишаються на поточному рівні (мінімальному в історії) шостий місяць поспіль.

Таке рішення показує, що ЦБ націлений на стабілізацію курсу юаня на тлі невизначеності у світовій економіці, зазначає Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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