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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3474 грн/$1
12:43 21.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 квітня 2025 року.
|Показник
|18.04.2025
|21.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4081
|41.3474
|-0.15
Данные: НБУ.Курс НБУ на 18 квітня- 41,3825 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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