Ціни на золото досягли рекордного максимуму на тлі падіння долара через плани Трампа щодо реформування ФРС

Ціни на золото підскочили до нового рекордного максимуму на азіатських торгах у понеділок, оскільки долар впав на тлі планів президента Дональда Трампа щодо реформування Федеральної резервної системи, а зростання напруженості у відносинах між Росією та Україною після нетривалого великоднього перемир'я підвищило привабливість злитків як прихістку для інвестицій.

Станом на 09:40 EET спот-ціна золота підскочила на 1,4% до $3 374,93 за унцію, після досягнення рекордного максимуму в $3 385,27 за унцію на початку сесії.

Ф'ючерси на золото з терміном виконання в червні зросли на 1,8% до $3 388,20 за унцію.

Нещодавнє зростання цін на золото значною мірою було зумовлене ескалацією геополітичних ризиків, високим попитом з боку центральних банків і постійними побоюваннями щодо інфляції.

Ралі в понеділок було значною мірою викликане відновленням невизначеності навколо монетарної політики США після того, як президент Дональд Трамп оприлюднив плани щодо реформування Федеральної резервної системи.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассет заявив у п'ятницю, що президент Трамп і його команда продовжують вивчати можливість звільнення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Це викликало занепокоєння щодо незалежності ФРС, що спричинило хвилювання на фінансових ринках.

Ця новина суттєво вплинула на курс долара США, який впав до трирічного мінімуму проти кошика основних валют.

Ослаблення долара, як правило, стимулює попит на золото, оскільки робить метал більш доступним для інвесторів, які тримають іноземну валюту.

Підтримку жовтому металу також надало зростання напруженості у відносинах між Росією та Україною, незважаючи на одноденне припинення вогню, оголошене президентом Росії Володимиром Путіним.

Путін несподівано оголосив про одноденне припинення вогню в Україні в суботу з нагоди православного свята Великодня.

Однак Росія завдала ракетних ударів і ударів з безпілотників по Україні рано вранці в понеділок, всього через кілька годин після закінчення терміну перемир'я.

І Київ, і Москва звинуватили один одного в порушенні перемир'я, яке, як підтвердив Кремль, не буде продовжено.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло виросли на 1% до $32,773 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину залишилися без змін на рівні $978,0 за унцію.

Ціни на мідь виросли в понеділок на тлі ослаблення долара США, але зростання було обмеженим через побоювання щодо високих тарифів США на найбільшого імпортера міді - Китай.

Китай був обкладений митами в розмірі 145%.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 231,0 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні виросли на 0,8% до $4,4733 за фунт.