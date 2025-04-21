Акції в Азії змішані: Китай зростає, оскільки Банк Китаю залишається спокійним; Японія падає після сильного ІСЦ

Азійські фондові індекси були змішаними під час святкової сесії в понеділок, оскільки китайські акції зросли після того, як центральний банк країни залишив базові кредитні ставки незмінними, в той час як японські акції впали після сильніших, ніж очікувалося, даних по інфляції минулого тижня.

Фондові ринки Австралії, Нової Зеландії та Гонконгу були закриті на великодні свята, що призвело до зниження обсягів торгів і стриманої динаміки по всьому регіону.

Основні фондові індекси США зазнали тижневих втрат минулого тижня, а ф'ючерси, прив'язані до цих індексів, відкрилися з пониженням на азіатських торгах у понеділок.

Дані за понеділок показали, що Народний банк Китаю залишив базову процентну ставку по кредитах на незмінному рівні, що відповідає очікуванням, сигналізуючи про те, що Пекін віддає перевагу стимулюванню економічного зростання за допомогою фіскальних заходів, а не додатковому пом'якшенню монетарної політики.

Народний банк Китаю залишив однорічну облікову ставку на рівні 3,1%, а п'ятирічну облікову ставку, яка використовується для встановлення ставок по іпотечних кредитах, - на рівні 3,6%.

Китайська влада нещодавно запропонувала додаткові заходи для стимулювання споживчих витрат, включаючи посилення програм соціального забезпечення та субсидії на товари для дому.

Китайський Shanghai Composite виріс на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,2%.

Дані, опубліковані в п'ятницю минулого тижня, показали, що базовий індекс споживчих цін (ІСЦ) Японії, який не враховує ціни на свіжі продукти харчування, виріс на 3,2% в річному обчисленні, що збіглося з оцінками, але перевищило зростання на 3,0%, яке спостерігалося в лютому.

Базовий показник, який не включає ціни на свіжі продукти харчування та енергоносії, також зріс на 2,9% у березні з 2,6% у попередньому місяці.

Банк Японії уважно стежить за цим показником як за показником базової інфляції, і він залишився значно вищим за цільовий показник центрального банку в 2% річних.

Незважаючи на зростання інфляції, аналітики перенесли прогноз підвищення ставок з травня на липень, посилаючись на невизначеність щодо митної політики США.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,2% в понеділок, в той час як TOPIX знизився на 1,1%.

Інвестори все ще зберігають обережність у світлі триваючої глобальної економічної невизначеності, що підживлюється торговими митами, запровадженими президентом США Дональдом Трампом.

Торговельна напруженість у відносинах Трампа з Китаєм залишається на високому рівні. Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що Китай готовий розпочати торговельні переговори з адміністрацією Трампа, але вимагає від Білого дому більше поваги.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що після зустрічі з японською торговою делегацією у Вашингтоні минулого тижня було досягнуто «великого прогресу».

Ці події зменшили деякі занепокоєння, хоча інвестори все ще залишаються на межі.

Південнокорейський індекс KOSPI практично не змінився.

Таїландський індекс SET впав на 0,4%, а сінгапурський Straits Times Index виріс на 1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 зросли на 0,4%.