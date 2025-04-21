Долар падає через загрозу незалежності ФРС від Трампа

Долар впав у понеділок, оскільки довіра інвесторів до економіки США зазнала чергового удару через плани президента Дональда Трампа перетрясти Федеральну резервну систему, що поставить під сумнів незалежність центрального банку.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт заявив в п'ятницю, що президент і його команда продовжують вивчати можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла, всього через день після того, як Трамп заявив, що звільнення Пауелла «не може відбутися досить швидко», оскільки він закликав ФРС знизити процентні ставки.

Долар впав до десятирічного мінімуму по відношенню до швейцарського франка і скотився до найслабшого рівня по відношенню до єни за останні сім місяців, в той час як євро підскочив до трирічного максимуму на тлі триваючої кризи довіри до долара США.

Торгівля була розрідженою, оскільки ринки Австралії та Гонконгу були закриті на Великодній понеділок. Більшість ринків по всьому світу були закриті в п'ятницю на вихідний.

"Пауелл не підпорядковується безпосередньо Трампу, тому (Трамп) фактично не може його звільнити. Його можна лише відсторонити від посади за певними процедурами, які, здавалося б, мають вищий бар'єр... але чи може президент рухати гвинтики і коліщатка, щоб підірвати уявну незалежність ФРС? Звичайно, може", - сказав Вішну Варатан, керівник макроекономічних досліджень в Азії та колишній японець в Mizuho.

"Я б стверджував, що їм навіть не потрібно звільняти Пауелла негайно. Потрібно лише створити враження, що можна докорінно змінити погляд на незалежну ФРС".

Євро сягнув піку на рівні $1,153275, в той час як долар досяг 10-річного мінімуму на рівні 0,80695 по відношенню до швейцарського франка і в останній раз торгувався на 1,1% нижче на рівні 140,63 ієни.

Дані CFTC показали, що чисті довгі позиції по японській єні досягли рекордного рівня за тиждень, що закінчився 15 квітня.

Фунт стерлінгів виріс більш ніж на 0,5% до $1,3380, що є найвищим показником з 1 жовтня, в той час як австралійський долар досяг двомісячного максимуму в $0,64015.

«Це справді шведський стіл для будь-якого доларового ведмедя... від підвищеної невизначеності навколо самоушкодження від мит до втрати віри ще до новин про Пауелла», - сказав Варатан.

Широкомасштабні мита Трампа і невизначеність щодо його торгової політики відправили світові ринки в штопор і затьмарили перспективи найбільшої економіки світу, що, в свою чергу, послабило долар, оскільки інвестори виводять гроші з американських активів.

По відношенню до кошика валют долар впав до трирічного мінімуму 98,267 в понеділок. Новозеландський долар виріс більш ніж на 0,7% до п'ятимісячного максимуму $0,5981.

У той же час, материковий юань виріс приблизно на 0,2% до 7,2875 за долар, в той час як його офшорний аналог в останній раз становив 7,2897.

У понеділок Китай утримав базові кредитні ставки на незмінному рівні шостий місяць поспіль, що відповідає очікуванням ринку. Але ринки ставлять на те, що незабаром буде запроваджено більше стимулів в умовах ескалації китайсько-американської торгової війни.