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Кабмін розширив програму «5-7-9%» для аграріїв на будівництво овочесховищ

16:56 18.04.2025 |

Фінанси, Новини АПК

 

Кабінет міністрів розширив можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 18 квітня, повідомило Мінагрополітики.

Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами - до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей.

За даними Мінагрополітики, через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%. Потреба у побудові сховищ становить 340 000 тонн.

"Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння", - наголосив міністр Віталій Коваль.

За даними Мінагрополітики, у виробництві плодоовочевої продукції в Україні домінують малі фермерські господарства. На них припадало 94% обсягу овочів та 82% обсягу фруктів у 2022 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

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