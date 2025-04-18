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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4081 грн/$1
12:36 18.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 18 квітня 2025 року.
|Показник
|17.04.2025
|18.04.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3463
|41.4081
|0.15
Дані: Нацбанк УкраїниКурс НБУ на 18 квітня- 41,3825 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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