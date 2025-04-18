Долар стабільний до основних валют у п'ятницю

Долар США слабо змінюється до основних світових валют під час спокійної сесії у п'ятницю.

Активність торгів протягом дня, ймовірно, буде низькою, оскільки біржі США та Європи, а також Гонконгу й Австралії закриті у зв'язку зі Страсною п'ятницею.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у п'ятницю додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Долар із початку року впав майже на 10% до кошика основних світових валют на тлі невизначеності щодо зовнішньоторговельної політики США. Водночас цього тижня американська валюта стабілізувалася завдяки надіям на укладення торговельних угод з ЄС і Японією.

США і ЄС повинні будуть укласти нову торговельну угоду без особливих проблем, заявив у четвер американський президент Дональд Трамп.

"У нас буде не дуже багато проблем у тому, щоб укласти угоду з Європою або з ким-небудь іще, тому що ми маємо те, чого хочуть усі", - сказав він у Білому домі на зустрічі з прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

Пара євро/долар на 9:18 EET торгується на рівні $1,1377 порівняно з $1,1367 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара перебуває на рівні $1,3269 порівняно з $1,3266 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 142,34 єни проти 142,44 єни в четвер.

Як стало відомо у п'ятницю, споживчі ціни в Японії в березні збільшилися на 3,6% у річному виразі після зростання на 3,7% у лютому.

Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 3,2% після підйому на 3% місяцем раніше. Показник збігся з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics. Ключовий показник інфляції в Японії тримається на цільовому рівні ЦБ у 2% або вище вже майже три роки.