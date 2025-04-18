Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до основних валют у п'ятницю

09:40 18.04.2025 |

Фінанси

 

Долар США слабо змінюється до основних світових валют під час спокійної сесії у п'ятницю.

Активність торгів протягом дня, ймовірно, буде низькою, оскільки біржі США та Європи, а також Гонконгу й Австралії закриті у зв'язку зі Страсною п'ятницею.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у п'ятницю додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Долар із початку року впав майже на 10% до кошика основних світових валют на тлі невизначеності щодо зовнішньоторговельної політики США. Водночас цього тижня американська валюта стабілізувалася завдяки надіям на укладення торговельних угод з ЄС і Японією.

США і ЄС повинні будуть укласти нову торговельну угоду без особливих проблем, заявив у четвер американський президент Дональд Трамп.

"У нас буде не дуже багато проблем у тому, щоб укласти угоду з Європою або з ким-небудь іще, тому що ми маємо те, чого хочуть усі", - сказав він у Білому домі на зустрічі з прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

Пара євро/долар на 9:18 EET торгується на рівні $1,1377 порівняно з $1,1367 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара перебуває на рівні $1,3269 порівняно з $1,3266 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 142,34 єни проти 142,44 єни в четвер.

Як стало відомо у п'ятницю, споживчі ціни в Японії в березні збільшилися на 3,6% у річному виразі після зростання на 3,7% у лютому.

Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 3,2% після підйому на 3% місяцем раніше. Показник збігся з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics. Ключовий показник інфляції в Японії тримається на цільовому рівні ЦБ у 2% або вище вже майже три роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3825
  0,1673
 0,41
EUR
 1
 47,0043
  0,1838
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес