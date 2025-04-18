Фінансові новини
- |
- 18.04.25
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар стабільний до основних валют у п'ятницю
09:40 18.04.2025 |
Долар США слабо змінюється до основних світових валют під час спокійної сесії у п'ятницю.
Активність торгів протягом дня, ймовірно, буде низькою, оскільки біржі США та Європи, а також Гонконгу й Австралії закриті у зв'язку зі Страсною п'ятницею.
Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у п'ятницю додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.
Долар із початку року впав майже на 10% до кошика основних світових валют на тлі невизначеності щодо зовнішньоторговельної політики США. Водночас цього тижня американська валюта стабілізувалася завдяки надіям на укладення торговельних угод з ЄС і Японією.
США і ЄС повинні будуть укласти нову торговельну угоду без особливих проблем, заявив у четвер американський президент Дональд Трамп.
"У нас буде не дуже багато проблем у тому, щоб укласти угоду з Європою або з ким-небудь іще, тому що ми маємо те, чого хочуть усі", - сказав він у Білому домі на зустрічі з прем'єром Італії Джорджею Мелоні.
Пара євро/долар на 9:18 EET торгується на рівні $1,1377 порівняно з $1,1367 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара перебуває на рівні $1,3269 порівняно з $1,3266 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 142,34 єни проти 142,44 єни в четвер.
Як стало відомо у п'ятницю, споживчі ціни в Японії в березні збільшилися на 3,6% у річному виразі після зростання на 3,7% у лютому.
Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 3,2% після підйому на 3% місяцем раніше. Показник збігся з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics. Ключовий показник інфляції в Японії тримається на цільовому рівні ЦБ у 2% або вище вже майже три роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо допустив відмову США від зусиль з досягнення миру в Україні
|Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про економічне партнерство - Свириденко
|Трамп очікує відповіді РФ на пропозицію про припинення вогню до кінця тижня
|Трамп допустив підписання «угоди про копалини» наступного тижня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.04.25
|Долар стабільний до основних валют у п'ятницю
|JPMorgan Chase: попит на хедж-активи обійшов стороною біткоїн
|Японський ринок акцій зростає в п'ятницю, шанхайський індекс знижується
|Акції Волл-стріт завершили торги в четвер різноспрямовано, завдяки Eli Lilly та Apple
|Кредитування бізнесу зростає темпами 26% на рік попри війну - Пишний
|НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці
Бізнес
|TSMC у I кв. збільшила чистий прибуток на 60%, краще за прогнози
|InstaVolt представила рішення для боротьби з перерізанням зарядних кабелів електромобілів
|OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска
|Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень