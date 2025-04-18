JPMorgan Chase: попит на хедж-активи обійшов стороною біткоїн

Експерти банку JPMorgan Chase заявили про те, що золоту вдалося отримати вигоду зі зростаючого попиту на хедж-активи, а біткоїну - ні. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт організації.

Висновки аналітиків ґрунтуються на значенні припливу капіталу в біржові фонди (ETF) на базі золота й активності інвесторів на ф'ючерсному ринку. Так, зокрема, у I кварталі 2025 року в такі продукти надійшло $21,1 млрд.

Із зазначеної суми $2,3 млрд - це чистий приплив у гонконзькі та китайські фонди. Ці значення становлять 6% і 16% від загального обсягу активів під управлінням (AUM) у таких ETF відповідно.

Крім того, з лютого 2025 року неухильно зростає попит на ф'ючерси на базі золота, чого не скажеш про контракти на біткоїн:

Порівняння обсягу відкритого інтересу (OI) ф'ючерсів на золото і біткоїни.

«Не дивлячись на зниження широти ринку і ліквідності, золото продовжує отримувати вигоду від зростання попиту на хедж-активи, подібно до таких валют, як швейцарський франк і ієна. Це простежується як в ETF, так і на ринку ф'ючерсів», - йдеться у звіті.

Експерти підкреслили, що біткоїну, зі свого боку, не вдалося отримати вигоду зі змін на ринку.

Нагадаємо, тільки в березні відтік капіталу зі спотових ETF на базі першої криптовалюти склав майже $768 млн.

Раніше в JPMorgan Chase заявили, що перша криптовалюта поступово втрачає наратив цифрового золота. Саме дорогоцінний метал залишається головним у торгівлі знеціненням, виступаючи її своєрідним бенефіціаром.

Це твердження суперечить думці деяких інших експертів. Так, наприклад, CEO компанії Blockstream Адам Бек вважає, що найближчими роками біткоїн зможе витіснити золото як головний хедж-актив.

Однак у I кварталі 2025 року дорогоцінний метал показав кращі результати, що відзначили експерти CoinGecko. Якщо біткоїн зіткнувся з корекцією на більш ніж 11%, то золото зросло в ціні на більш ніж 18%.