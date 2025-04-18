Японський ринок акцій зростає в п'ятницю, шанхайський індекс знижується

Фондові індекси країн Азійсько-Тихоокеанського регіону змінюються різноспрямовано під час малоактивних торгів у п'ятницю.

Біржі Гонконгу та Австралії закриті у зв'язку з великодніми святами.

Китайський індекс Shanghai Composite о 8:23 EET втратив 0,43%, попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що штати протягом трьох або чотирьох тижнів можуть вирішити спірні торговельні питання з Китаєм. Президент додав, що китайське керівництво контактує з Вашингтоном щодо питання мит.

"Думаю, можливо, на це піде три-чотири тижні", - сказав він журналістам у Білому домі, додавши, що Вашингтон не стане поспішати з укладенням торговельної угоди.

Днем раніше Трамп заявив про великий прогрес на переговорах щодо тарифів з Японією. Президент, за даними NBC, був присутній на зустрічі з японською делегацією у Вашингтоні разом із міністром фінансів Скоттом Бессентом і главою міністерства торгівлі Говардом Латніком.

Вартість акцій Liuzhou Liangmianzhen, Zoy Home Furnishing, Jiangsu Lianyungang Port, Lafang China Co. і Zhejiang Dingli Machinery опускається більш ніж на 9%.

Японський Nikkei 225 збільшується на 1,05%.

Як стало відомо в п'ятницю, споживчі ціни в Японії в березні збільшилися на 3,6% у річному виразі після зростання на 3,7% у лютому.

Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 3,2% після підйому на 3% місяцем раніше. Показник збігся з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics. Ключовий показник інфляції в Японії тримається на цільовому рівні ЦБ у 2% або вище вже майже три роки.

Найактивніший підйом на біржі в Токіо показують акції Sumitomo Pharma Co., що підскочили майже на 20%, і папери Chugai Pharmaceutical Co., що виросли в ціні на 18%.

Значення південнокорейського індексу Kospi підвищилося на 0,52%.

Вартість акцій Samsung Electronic зросла на 0,5%,