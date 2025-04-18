Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японський ринок акцій зростає в п'ятницю, шанхайський індекс знижується

08:50 18.04.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси країн Азійсько-Тихоокеанського регіону змінюються різноспрямовано під час малоактивних торгів у п'ятницю.

Біржі Гонконгу та Австралії закриті у зв'язку з великодніми святами.

Китайський індекс Shanghai Composite о 8:23 EET втратив 0,43%, попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що штати протягом трьох або чотирьох тижнів можуть вирішити спірні торговельні питання з Китаєм. Президент додав, що китайське керівництво контактує з Вашингтоном щодо питання мит.

"Думаю, можливо, на це піде три-чотири тижні", - сказав він журналістам у Білому домі, додавши, що Вашингтон не стане поспішати з укладенням торговельної угоди.

Днем раніше Трамп заявив про великий прогрес на переговорах щодо тарифів з Японією. Президент, за даними NBC, був присутній на зустрічі з японською делегацією у Вашингтоні разом із міністром фінансів Скоттом Бессентом і главою міністерства торгівлі Говардом Латніком.

Вартість акцій Liuzhou Liangmianzhen, Zoy Home Furnishing, Jiangsu Lianyungang Port, Lafang China Co. і Zhejiang Dingli Machinery опускається більш ніж на 9%.

Японський Nikkei 225 збільшується на 1,05%.

Як стало відомо в п'ятницю, споживчі ціни в Японії в березні збільшилися на 3,6% у річному виразі після зростання на 3,7% у лютому.

Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 3,2% після підйому на 3% місяцем раніше. Показник збігся з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics. Ключовий показник інфляції в Японії тримається на цільовому рівні ЦБ у 2% або вище вже майже три роки.

Найактивніший підйом на біржі в Токіо показують акції Sumitomo Pharma Co., що підскочили майже на 20%, і папери Chugai Pharmaceutical Co., що виросли в ціні на 18%.

Значення південнокорейського індексу Kospi підвищилося на 0,52%.

Вартість акцій Samsung Electronic зросла на 0,5%,

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3825
  0,1673
 0,41
EUR
 1
 47,0043
  0,1838
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес