Акції Волл-стріт завершили торги в четвер різноспрямовано, завдяки Eli Lilly та Apple

Інвестори оцінювали прогрес у торговельних переговорах США з Японією на тлі занепокоєння щодо перспектив процентної ставки.

Трейдери схилилися до оптимізму після коментарів президента США Дональда Трампа про «великий прогрес» в двосторонніх переговорах після різкого розпродажу в середу.

Трамп також заявив журналістам, що розраховує укласти торговельну угоду з Китаєм, хоча він не дав жодних вказівок на те, як будуть проходити переговори з двома наддержавами, які, очевидно, зайшли в глухий кут.

S&P 500 втратив прибуток в останні хвилини сесії, а Nasdaq став негативним, що свідчить про те, що трейдери остерігаються володіти американськими акціями протягом триденних вихідних, коли ринок буде закритий на свято Страсної п'ятниці.

Акції Eli Lilly виросли на 14% після того, як виробник ліків заявив, що його експериментальні таблетки працюють так само добре, як і блокбастер Ozempic, знижуючи вагу і рівень цукру в крові в ході випробувань на пацієнтах з діабетом.

Акції Apple виросли на 1,4%, а iPhone відновився після нещодавніх значних втрат.

UnitedHealth впав на 22% і утримав блакитні фішки Dow на негативній території після того, як страховик знизив свій річний прогноз прибутку через очікування високих медичних витрат на решту року.

Інші медичні страховики впали: CVS Health - майже на 2%, а Humana (NYSE:HUM) - на 7,4%.

S&P 500 піднявся на 0,13% і завершив сесію на рівні 5 282,70 пунктів.

Nasdaq знизився на 0,13% до 16 286,45 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 1,33% до 39 142,23 пунктів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими порівняно з незвично високими обсягами останніх сесій: 14,6 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 19,2 мільярдів акцій за попередні 20 торгових днів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім зросли, на чолі з енергетичними індексами, які зросли на 2,3%, за ними на 2,2% зросли споживчі товари першої необхідності.

В останні тижні американські акції постраждали від мит Трампа, які він то підвищував, то знижував, а також від його торгової війни з Китаєм.

За підсумками тривалих торгів акції Netflix зросли на 2,5% після того, як відеострімінговий сервіс перевершив очікування Волл-стріт щодо квартальних результатів і запропонував бугаєвий прогноз по доходах.

За скорочений торговий тиждень S&P 500 впав на 1,5%, Nasdaq втратив 2,6%, а Dow знизився на 2,7%.

Індекс S&P 500 залишається зі збитками близько 7% з 2 квітня, коли Трамп оголосив про масштабні глобальні мита, які він пізніше призупинив.

Інвестори зараз зосереджені на переговорах з десятками країн протягом наступних тижнів, щоб отримати більше ясності щодо розміру та обсягу мит на окремі країни та сектори.

"Ринок хоче, щоб Трамп оголосив про торговельні угоди», - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management в Талсі. «Ринок хоче відчутних результатів, а це те, чого ринок не отримує».

У четвер Трамп написав у соціальній мережі, що відставка голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла «не може відбутися досить швидко», і закликав центральний банк США знизити процентні ставки.

Акції Волл-стріт впали в середу після того, як Пауелл попередив, що торговельна політика Трампа ризикує розпалити інфляцію і послабити економічне зростання.

"Було відомо, що Трамп не був задоволений Пауеллом. Питання в тому, чи намагається він щось з цим зробити?", - сказав Том Брюс, стратег з макроінвестицій в Tanglewood Total Wealth Management, зазначивши, що відставка Пауелла підірве довіру до американських ринків.

Трейдери знизили ймовірність травневого зниження ставки приблизно до 6%, згідно з даними CME's FedWatch, в той час як опитування Reuters показало, що економісти бачать більш високу ймовірність рецесії в США в найближчі 12 місяців.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, знизилася минулого тижня, що свідчить про те, що умови на ринку праці залишалися стабільними в квітні, хоча невизначеність щодо мит змушує компанії не поспішати зі збільшенням найму.

Через закриття фондового ринку США в п'ятницю всі три основні індекси Уолл-стріт зазнали третього тижневого падіння з чотирьох.

Акції Alphabet впали на 1,4% після того, як федеральний суддя постановив, що Google незаконно домінує на двох ринках технологій онлайн-реклами.

В індексі S&P 500 кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 3,3 до одного.

Індекс S&P 500 досяг двох нових максимумів і двох нових мінімумів. Nasdaq зафіксував 29 нових максимумів і 133 нових мінімуми.