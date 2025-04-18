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Кредитування бізнесу зростає темпами 26% на рік попри війну - Пишний

22:44 17.04.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Чисті гривневі кредити бізнесу зростають темпами 26% річних, а мікро-, малого- та середнього бізнесу - 30%, що є одним із найвищих показників за останнє десятиліття.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, відповідаючи на запитання Укрінформу під час монетарного брифінгу щодо ризиків надмірного розміщення банками коштів у депозитних сертифікатах НБУ замість кредитування реального сектору.

"Кредитний портфель збільшується дедалі швидше вже два роки поспіль. Чисті гривневі кредити бізнесу зараз зростають темпами 26% на рік. Мікро-, малого та середнього бізнесу - 30%. Такі темпи востаннє були ще до повномасштабного вторгнення, одразу після ковіду. Це насправді темпи зростання чи не найвищі за останні 10 років, при тому, що війна триває", - зауважив Пишний.

За його словами, банки прогнозували наприкінці 2023 року зростання кредитного портфеля бізнесу приблизно на 10%. Натомість за підсумками лютого 2024 року зростання чистого кредитного портфеля сягнуло майже 28,7%, попри підвищення облікової ставки НБУ.

"У публічній площині часто оцінюють динаміку кредитування, оперуючи таким показником, як валовий кредит. Це до певної міри хибний підхід, тому що він не враховує цілу низку важливих елементів. Коли ми говоримо про валовий портфель, то до такого обсягу включаються непрацюючі кредити. До прикладу, навіть кредитний портфель колишніх акціонерів "ПриватБанку", - пояснив Пишний.

Відтак, оцінювання проникнення кредитів та їх співвідношення до ВВП через показник валового кредитного портфеля не дає правильного розуміння динаміки і стану речей. Доцільніше оперувати поняттям приросту чистого гривневого кредитного портфеля, що НБУ планує побачити в 2025 році.

Пишний наголосив, що змінюється і структура кредитного портфеля - чверть наразі складають кредити, які позичальники беруть для інвестиційних цілей зі строком понад три роки.

За прогнозами НБУ та за результатами опитування керівників банків, у 2025 році темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу будуть на рівні минулого року - щонайменше 25%.
Ключові теги: кредит
 

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