Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці

17:03 17.04.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) вивчає перспективу переходу на євро в питаннях валютних інтервенцій, однак наразі основною валютою для таких операцій залишається долар США.

"В рамках спеціалізованих робочих груп, які працюють в Національному банку, опрацьовуємо перспективу комплексного переходу до євро. Безумовно, це не станеться в короткостроковій перспективі"я, - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетей під час пресбрифінгу в четвер.

За його словами, з огляду на євроінтеграційний курс України, вагомий внесок європейських партнерів у зміцнення обороноздатності та ймовірну фрагментацію світової торгівлі, Нацбанк активно аналізує динаміку валютних курсів. У центрі уваги передусім перебуває євро, з огляду на важливість ЄС як ключового торговельного партнера України.

Гелетій підкреслив, що наразі Україна здійснює валютні інтервенції в доларах США, оскільки саме ця валюта є основною для курсової прив'язки.

За його словами, Нацбанк також аналізує поточну ситуацію на міжнародному ринку з точки зору впливу на політику управління золотовалютними резервами, і у випадку необхідності готовий коригувати їхню структуру, в якій наразі левову частку займають активи в доларах США.

"Структура резервів і їх зміна - це скоріше технічна вправа. Якщо ми бачимо необхідність це зробити, ми це зробимо", - додав голова НБУ Андрій Пишний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3825
  0,1673
 0,41
EUR
 1
 47,0043
  0,1838
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7504  0,14 0,34 41,4678  0,09 0,22
EUR 46,3500  0,24 0,53 47,2159  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3767  0,21 0,50 41,3950  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес