НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці

Національний банк України (НБУ) вивчає перспективу переходу на євро в питаннях валютних інтервенцій, однак наразі основною валютою для таких операцій залишається долар США.

"В рамках спеціалізованих робочих груп, які працюють в Національному банку, опрацьовуємо перспективу комплексного переходу до євро. Безумовно, це не станеться в короткостроковій перспективі"я, - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетей під час пресбрифінгу в четвер.

За його словами, з огляду на євроінтеграційний курс України, вагомий внесок європейських партнерів у зміцнення обороноздатності та ймовірну фрагментацію світової торгівлі, Нацбанк активно аналізує динаміку валютних курсів. У центрі уваги передусім перебуває євро, з огляду на важливість ЄС як ключового торговельного партнера України.

Гелетій підкреслив, що наразі Україна здійснює валютні інтервенції в доларах США, оскільки саме ця валюта є основною для курсової прив'язки.

За його словами, Нацбанк також аналізує поточну ситуацію на міжнародному ринку з точки зору впливу на політику управління золотовалютними резервами, і у випадку необхідності готовий коригувати їхню структуру, в якій наразі левову частку займають активи в доларах США.

"Структура резервів і їх зміна - це скоріше технічна вправа. Якщо ми бачимо необхідність це зробити, ми це зробимо", - додав голова НБУ Андрій Пишний.