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Населення в останні дні більше продає валюти, ніж купує - НБУ
Українські домогосподарства в останні місяці суттєво зменшили попит на валюту, а в останні дні її пропозиція на готівковому ринку навіть перевищує попит, повідомив заступник голови правління Національного банку України Юрій Гелетій.
"В нас суттєво зменшилась активність домогосподарств. Ми наразі спостерігаємо навіть чисту пропозицію протягом останніх днів", - сказав він на брифінгу в Києві у четвер.
Гелетій уточнив, що в квітні середньоденний попит на готівковому валютному ринку зменшився до $17 млн з $31 млн у березні та $41 млн у лютому.
За його словами, на безготівковому ринку також спостерігається суттєве збільшення валової пропозиції валюти: в березні вона досягла $240 млн на день з $213 в лютому, тоді як валовий попит "маржинально не суттєво збільшився.
"Ми спостерігаємо протягом березня, квітня ревальвацію гривні відносно долара", - констатував заступник голови НБУ.
Він також зазначив, що в поточних умовах Нацбанк відслідковує ситуацію на глобальних фінансових ринках, де тарифні протистояння зумовили збільшення волатильності та спостерігається девальвація долара до євро.
"Не дивлячись на ревальвацію в парі гривня-долар, з урахуванням того, що основною валютою прив'язки є долар, відповідно курс гривні до євро та інших валют обраховується по крос-курсах, тому ми спостерігаємо наразі девальвацію до євро", - додав Гелетій.
Згідно із даними Нацбанку, в березні чиста купівля населенням валюти скоротилася до $720 млн з $958 млн у лютому та $1,48 млрд у січні.
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