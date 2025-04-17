Долар залишається в плюсі до основних валют

Курс долара США вдень у четвер залишається в плюсі до євро, єни та фунта стерлінгів на сигналах, що Федеральна резервна система (ФРС) не поспішає знижувати ставки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,24%.

Зовнішньоторговельна політика Білого дому може сповільнити зростання американської економіки і прискорити інфляцію, тим самим ускладнивши завдання Федеральної резервної системи щодо забезпечення стабільної інфляції та максимальної зайнятості, заявив голова ФРС Джером Пауелл.

"Ми можемо опинитися в непростій ситуації, коли обидві наші цілі опиняться під загрозою, - сказав Пауелл, виступаючи з промовою в Економічному клубі Чикаго. - Якщо це станеться, ми оцінимо, як далеко економіка відійшла від кожної з цілей, а також час, який знадобиться для повернення до них".

Водночас Федрезерв поки не готовий втручатися, щоб заспокоїти волатильні ринки, і готовий дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики, додав Пауелл.

Також трейдери чекають підсумків квітневого засідання Європейського центрального банку у четвер.

Більшість аналітиків і учасників ринку вважає, що регулятор знову знизить основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, щоб підтримати економіку єврозони в період невизначеності в зовнішньоторговельних відносинах зі США. З минулого літа ЄЦБ знижував ставки шість разів, загалом на 1,5 процентного пункту.

Євро за даними на 14:58 EET коштує $1,1362 порівняно з $1,1400 на закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3228 порівняно з $1,3240 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 142,57 єни проти 141,88 єни наприкінці попередніх торгів.

Як стало відомо в четвер, японський експорт у березні зріс на 3,9% відносно того ж місяця минулого року, а імпорт підвищився на 2%. Аналітики в середньому очікували підвищення експорту на 4,5% і зростання імпорту на 3,1%, за даними Trading Economics.

Курс американської валюти до офшорного юаня перебуває на позначці 7,3020 юаня проти 7,2987 юаня напередодні.

