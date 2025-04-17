Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.

14:52 17.04.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України прогнозує у четвертому кварталі цього року середню облікову ставку на рівні 14% річних, тоді як у січні він оцінював її на рівні 13,1% річних.

"Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом'якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні", - зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.

Як йдеться у оновленому графіку динаміки ставки, так само на 0,9 відсоткового пункту підвищений її прогноз на третій квартал цього року - до 15,4% з 14,5% у січневому варіанті.

Наразі Нацбанк очікує зниження середньої облікової ставки у першому кварталі наступного року до 13%, у другому - до 12,5%, до кінця 2026 року - до 11,6% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3825
  0,1673
 0,41
EUR
 1
 47,0043
  0,1838
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7504  0,14 0,34 41,4678  0,09 0,22
EUR 46,3500  0,24 0,53 47,2159  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3767  0,21 0,50 41,3950  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес