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НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.
Національний банк України прогнозує у четвертому кварталі цього року середню облікову ставку на рівні 14% річних, тоді як у січні він оцінював її на рівні 13,1% річних.
"Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом'якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні", - зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.
Як йдеться у оновленому графіку динаміки ставки, так само на 0,9 відсоткового пункту підвищений її прогноз на третій квартал цього року - до 15,4% з 14,5% у січневому варіанті.
Наразі Нацбанк очікує зниження середньої облікової ставки у першому кварталі наступного року до 13%, у другому - до 12,5%, до кінця 2026 року - до 11,6% річних.
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