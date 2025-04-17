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НБУ значно покращив прогноз щодо міжнародних резервів у 2025 році
14:40 17.04.2025 |
Національний банк України підвищив свої очікування щодо міжнародних резервів у 2025 році - з 40,5 млрд дол. до 57,6 млрд дол.
Про це йдеться у пресрелізі НБУ.
Як зазначають в Нацбанку, цього року Україна може отримати суттєвіші, ніж очікувалося раніше, обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA Loans. Очікується, що цих коштів буде достатньо не лише для фінансування дефіциту бюджету цього року, але й для формування запасу для державних фінансів на наступний рік, коли обсяги зовнішньої допомоги, ймовірно, почнуть знижуватися.
"Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до 58 млрд дол. США у 2025 році, утримувати їх на високому рівні протягом наступних років і відповідно зберігати стійкість валютного ринку", - йдеться в повідомленні.
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