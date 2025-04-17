Ринки акцій Європи помірно знижуються в очікуванні рішення ЄЦБ

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи демонструють помірне зниження в четвер, інвестори оцінюють корпоративні новини і чекають підсумків квітневого засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:05 к. ч. знизився на 0,55% - до 504,29 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,75%, німецький DAX - 0,31%, французький CAC 40 - 0,5%. Італійський FTSE MIB знизився на 0,38%, іспанський IBEX 35 - на 0,5%.

Рішення ЄЦБ щодо ставок буде озвучено о 15:15 к. ч. у четвер, традиційна пресконференція голови центробанку Крістін Лагард розпочнеться о 15:45 к.ч.

Більшість аналітиків і учасників ринку вважає, що регулятор знову знизить основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, щоб підтримати економіку єврозони в період невизначеності в зовнішньоторговельних відносинах зі США. З минулого літа ЄЦБ знижував ставки шість разів, загалом на 1,5 процентного пункту.

Тиск на світові ринки також чинили заяви глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла про те, що імпортні мита, які запроваджує президент Дональд Трамп, можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію, але Федрезерв поки що не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Акції Siemens Energy AG підскочили більш ніж на 11% і є лідером зростання в індексі Stoxx Europe 600. Німецький виробник обладнання для енергетики значно збільшив виручку в другому кварталі 2025 фінансового року і підвищив річний прогноз для виручки і чистого прибутку.

Котирування акцій InPost SA піднімаються на 4,2%. Польська компанія, що обслуговує автоматичні станції для зберігання і видачі посилок, досягла угоди про купівлю британської служби доставки Yodel. За словами компанії, угода надасть їй змогу наростити частку ринку у Великій Британії до 8% з поточних 2%.

Ціна паперів Hermes International SCA знижується на 1,2%. Французький будинок моди збільшив виручку в першому кварталі на 8,5%, проте зростання показника без урахування курсових різниць виявилося гіршим за прогнози ринку.

Капіталізація Pernod Ricard SA опускається на 0,5%. Один із найбільших світових виробників алкогольної продукції знизив виручку в третьому кварталі 2025 фінансового року (січень-березень) на 3% у річному вираженні, гірше за зниження, яке очікували аналітики, на 2%.

Ринкова вартість ABB Ltd. зростає на 0,6%. Шведсько-швейцарський виробник електротехнічного обладнання в першому кварталі збільшив чистий прибуток на 22%, а також повідомив про плани щодо виділення бізнесу ABB Robotics.

У Лондоні серед лідерів зростання - акції J Sainsbury, що дорожчають на 1,1%. Мережа супермаркетів у минулому фінроці, що завершився 1 березня, збільшила доподатковий прибуток до 761 млн фунтів ($1,01 млрд) з 701 млн фунтів роком раніше, перевищивши прогнози ринку на рівні 751 млн фунтів.

Тим часом папери інвесткомпанії Man Group Plc падають на 4,6% на новинах про скорочення обсягу активів під управлінням на $5,6 млрд за два тижні квітня.

У Парижі папери виробника товарів класу "люкс" LVMH і виробника косметики L'Oreal дорожчають на 1,1% і 0,2% відповідно. У Франкфурті жодна компанія, окрім Siemens Energy, не показує зростання акцій більш ніж на 1%.