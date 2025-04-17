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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3463 грн/$1
12:42 17.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 квітня 2025 року.
|Показник
|16.04.2025
|17.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1670
|41.3463
|0.44
Данные: НБУ.Курс НБУ на 17 квітня- 41,2152 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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