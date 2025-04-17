Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада прийняла закон щодо компенсації учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ
12:05 17.04.2025 |
Верховна Рада України прийняла у цілому законопроєкт №12295-д про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (ОСЦПВ) щодо компенсації витрат певних категорій.
Законопроєкт підтримали 285 народних депутатів, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський.
Як повідомлялося, згідно із законопроєктом, учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, матимуть право на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій за ОСЦПВ з державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.
Законопроєкт передачає, що відповідна норма починає діяти з 1 січня 2025 року.
Документ також передбачає зменшення для страхувальника-особи з інвалідністю внаслідок війни на 50% розміру страхової премії за ОСЦПВ на постійній основі для його автотранспорту, який має робочий об'єм двигуна до 2500 куб. см або потужність електродвигуна до 100 кВт.
Однак для цього керувати таким транспортним засобом має або безпосередньо страхувальник, або особа, яка теж відноситься до інших категорій, що мають право на знижку. Також має бути дотримана умова користування транспортом без надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
|Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи помірно знижуються в очікуванні рішення ЄЦБ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3463 грн/$1
|Рада прийняла закон щодо компенсації учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ
|Ціни на золото впали з рекордних максимумів на тлі фіксації прибутку
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.04.25
|Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер
Бізнес
|Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi
|Microsoft: ШІ поки що не здатний замінити програмістів
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита