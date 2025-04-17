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АНАЛІТИКА

Ціни на золото впали з рекордних максимумів на тлі фіксації прибутку

12:01 17.04.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали з рекордних максимумів на азіатських торгах у четвер, оскільки інвестори фіксували прибутки на пікових рівнях, в той час як на настрої також вплинули яструбині коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла.

Станом на 09:40 EET спот-золото подешевшало на 0,7% до 3320,56 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні втратили 0,4% до 3334,61 доларів за унцію.

Раніше цього дня жовтий метал досяг рекордного максимуму в $3 356,32, досягнувши свого другого поспіль історичного піку.

Нещодавнє зростання цін на золото було значною мірою зумовлене ескалацією геополітичних ризиків, високим попитом з боку центральних банків та постійними побоюваннями щодо інфляції.

Однак падіння в четвер свідчить про паузу в бугаєвому імпульсі, оскільки інвестори переоцінили свої позиції у світлі яструбиних сигналів від голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла.

Голова ФРС Пауелл в середу заявив, що центральний банк не схильний знижувати процентні ставки в найближчому майбутньому, посилаючись на інфляційний тиск і економічну невизначеність, пов'язану з новими митами.

Підвищення процентних ставок штовхає ціни на золото вниз, збільшуючи альтернативну вартість володіння недохідними активами, такими як золото, і зміцнюючи долар, що робить золото менш привабливим для інвесторів.

Зниження цін також збіглося з початком офіційних переговорів Трампа з Японією щодо мит. Він оголосив про «великий прогрес» після зустрічі з японською торговою делегацією у Вашингтоні в середу.

Аналітики очікують, що фундаментальна підтримка золота залишиться сильною через триваючу макроекономічну невизначеність.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло впали на 1,6% до 32 470 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину знизилися на 1,1% до 969,75 доларів за унцію.

Ціни на мідь впали в четвер, коли долар США піднявся вгору на яструбиному тоні ФРС.

Втрати посилилися через триваючу торговельну напруженість між США і Китаєм.

Хоча в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Китай готовий до переговорів зі США, інвестори все ще перебувають на межі.

Найбільший у світі імпортер міді був обкладений 145% тарифами.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $9 172,15 за тонну, а ф'ючерси на мідь, термін дії яких закінчується в травні, впали на 1,6% до $4 610 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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