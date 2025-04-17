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Акції в Азії зростають на тлі сподівань на переговори щодо мит
08:41 17.04.2025 |
Акції в Азії зросли в четвер на тлі сподівань на переговори щодо мит у США, в той час як основна увага була зосереджена на рішенні Банку Кореї щодо процентної ставки, даних по торгівлі Японії та звіті про зайнятість в Австралії.
Що стосується корпоративних новин, то інвестори очікували звітності Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) за перший квартал, яка повинна бути опублікована сьогодні, щоб оцінити стан галузі виробництва чіпів.
Основні фондові індекси США різко знизилися в середу, в той час як ф'ючерси на ці індекси виросли на азіатських торгах в четвер.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з японською торговою делегацією у Вашингтоні в середу був досягнутий «великий прогрес», оскільки обидві країни почали переговори, спрямовані на зняття напруженості через хвилю американських тарифів.
Ці переговори знаменують собою початок офіційних переговорів щодо укладення двосторонньої торговельної угоди на тлі зростаючого занепокоєння щодо економічних наслідків американських мит.
Крім того, у середу агентство Bloomberg повідомило, що Китай готовий розпочати торговельні переговори з адміністрацією Трампа, але вимагає від Білого дому більшої поваги.
Ці події зменшили деякі занепокоєння, хоча інвестори все ще залишаються на межі.
Японський Nikkei 225 зріс на 1,1%. Більш широкий індекс TOPIX також додав 1%.
Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,5%, а сінгапурський Straits Times Index - на 0,6%
Китайський Shanghai Composite виріс на 0,2%, в той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 був в основному приглушений.
Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,7%.
Індійський Nifty 50 відкрився на 0,4% нижче.
Банк Кореї (БК) у четвер зберіг базову процентну ставку на рівні 2,75%, що відповідає очікуванням ринку.
Це рішення відображає обережний підхід центрального банку на тлі ескалації напруженості у світовій торгівлі.
Центральний банк вказував на можливість зниження ставки ще в травні у відповідь на ескалацію економічних ризиків через агресивні митні заходи президента США Дональда Трампа.
Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,7%, як і інші азіатські ринки.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що експорт Японії в березні виріс шостий місяць поспіль, завдяки тому, що компанії поспішали з поставками напередодні потенційних мит США, оголошених 2 квітня.
Експорт зріс на 3,9% в річному обчисленні, що нижче прогнозу в 4,5% і нижче лютневого зростання на 11,4%.
В Австралії дані показали, що ринок праці країни залишається гарячим, з відновленням зайнятості та дещо вищим рівнем безробіття.
Загальна кількість зайнятих зросла на 32 200 осіб у березні, на відміну від зниження на 52 800 осіб у лютому.
Рівень безробіття зріс до 4,1% в січні з 4,0% в лютому, але був нижчим за прогнози зростання на 4,2%.
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