BofA: «ведмежий» настрій щодо світової економіки сягнув піка за 30 років

Згідно з квітневим опитуванням Bank of America (BofA), настрої інвесторів висловлюють найвищий за останні три десятиліття рівень песимізму щодо світової економіки, пише Bloomberg.

Однак, як зазначають аналітики на чолі з Майклом Хартнеттом, негатив поки що не повною мірою відображений у структурі портфелів. Це може означати, що найгірше для ринків ще попереду, зазначили автори матеріалу.

82% респондентів очікують ослаблення глобального зростання, а кількість тих, хто знижує частку американських акцій у портфелях, досягла історичного максимуму. Попри це, середня частка готівки в портфелях становить лише 4,8%, тоді як під час пікового страху вона зазвичай досягає 6%.

На тлі посилення торгової напруженості та волатильності фондових ринків інвестори різко погіршили свою оцінку американських акцій. У квітні 2025 року недооцінка склала 36%, що стало найсильнішим двомісячним зниженням з часів попередніх криз, йдеться в матеріалі.

Падіння показника S&P 500 від початку 2025 року становило 8,1%, що гірше за ситуацію з фондовими індексами Європи та Китаю. На думку аналітиків BofA, істотне зростання ринку можливе лише в разі послаблення тарифної політики США, зниження ставки Федеральної резервної системи або стійкого поліпшення макроданних.

Поточний настрій інвесторів пояснюється побоюваннями з приводу рецесії в США: 42% респондентів вважають її ймовірною. Це відбувається на тлі торгівельної політики адміністрації Трампа, що викликає занепокоєння з приводу перспектив глобального зростання.

У дослідженні взяли участь 164 інвестори із сукупними активами в $386 млрд. Опитування проводили з 4 до 10 квітня 2025 року, воно охопило ключові інституційні фонди.

Нагадаємо, ми писали, що генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон допустив дестабілізацію на ринку державних облігацій США обсягом майже $30 трлн.