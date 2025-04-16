Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BofA: «ведмежий» настрій щодо світової економіки сягнув піка за 30 років

 

Згідно з квітневим опитуванням Bank of America (BofA), настрої інвесторів висловлюють найвищий за останні три десятиліття рівень песимізму щодо світової економіки, пише Bloomberg.

Однак, як зазначають аналітики на чолі з Майклом Хартнеттом, негатив поки що не повною мірою відображений у структурі портфелів. Це може означати, що найгірше для ринків ще попереду, зазначили автори матеріалу.

82% респондентів очікують ослаблення глобального зростання, а кількість тих, хто знижує частку американських акцій у портфелях, досягла історичного максимуму. Попри це, середня частка готівки в портфелях становить лише 4,8%, тоді як під час пікового страху вона зазвичай досягає 6%.

На тлі посилення торгової напруженості та волатильності фондових ринків інвестори різко погіршили свою оцінку американських акцій. У квітні 2025 року недооцінка склала 36%, що стало найсильнішим двомісячним зниженням з часів попередніх криз, йдеться в матеріалі.

Падіння показника S&P 500 від початку 2025 року становило 8,1%, що гірше за ситуацію з фондовими індексами Європи та Китаю. На думку аналітиків BofA, істотне зростання ринку можливе лише в разі послаблення тарифної політики США, зниження ставки Федеральної резервної системи або стійкого поліпшення макроданних.

Поточний настрій інвесторів пояснюється побоюваннями з приводу рецесії в США: 42% респондентів вважають її ймовірною. Це відбувається на тлі торгівельної політики адміністрації Трампа, що викликає занепокоєння з приводу перспектив глобального зростання.

У дослідженні взяли участь 164 інвестори із сукупними активами в $386 млрд. Опитування проводили з 4 до 10 квітня 2025 року, воно охопило ключові інституційні фонди.

Нагадаємо, ми писали, що генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон допустив дестабілізацію на ринку державних облігацій США обсягом майже $30 трлн.
За матеріалами: incrypted.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,00 0,01 41,1950  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес