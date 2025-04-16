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Ціни на золото досягли рекордного рівня близько $3 300 за унцію на тлі торгових хвилювань
08:52 16.04.2025 |
Ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах в середу, отримавши вигоду від стійкого попиту на товари-прихистки, оскільки ринки були стурбовані торговельною напруженістю між США і Китаєм, а також попередженням про погіршення від Nvidia.
Зростанню жовтого металу також сприяло ослаблення долара, оскільки інвестори скидали американські казначейські облігації на тлі посилення невизначеності щодо економіки США за часів президента Дональда Трампа.
Спотове золото підскочило на 1,7% до рекордної позначки $3 283,63 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, досягли піку в $3 299,52 за унцію.
Золото отримало вигоду від стійкого попиту на товари-прихистки, оскільки інвестори залишалися в напрузі через плани Трампа запровадити ще більші торгові мита. Раніше цього тижня Трамп заявив, що розглядає можливість введення окремих мит на імпорт електроніки, а також незабаром оголосить про мита на фармацевтичну продукцію.
Це сталося в той час, коли Трамп посилив торговельний тиск на Китай, запровадивши кумулятивні 145% мита. Китай у відповідь запровадив 125% мита на американський імпорт.
Але адміністрація Трампа дала зрозуміти, що електроніка звільняється від 145% мита на імпорт з Китаю, а нещодавно Трамп також оголосив про 90-денне звільнення від взаємних мит на імпорт з інших країн.
Це залишило ринки невизначеними щодо планів президента США стосовно збільшення мит, що призвело до їхньої схильності до активів-прихистків, таких як золото та японська ієна.
Улюбленець ринку корпорація NVIDIA попередила у вівторок, що їй загрожує зменшення прибутку в першому кварталі на $5,5 млрд через нові обмеження США на експорт чіпів до Китаю.
Цей крок може потенційно заблокувати Nvidia та її колегам-виробникам чіпів продаж до Китаю, який в іншому випадку є основним ринком збуту чіпів. Ця ідея спричинила різке падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси, в той час як основні акції технологічних компаній в Азії також впали, що свідчить про більшу нехіть до ризиків.
Обмеження також потенційно можуть ще більше заблокувати китайським компаніям доступ до розробок у сфері штучного інтелекту, що може призвести до більш жорстких заходів у відповідь з боку Пекіна.
Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано на тлі посилення неприйняття ризиків. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $968,95 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,5% до $32,455 за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь впали, навіть незважаючи на те, що в Китаї, який є найбільшим імпортером, зростання валового внутрішнього продукту в першому кварталі виявилося сильнішим, ніж очікувалося.
Але оптимізм щодо цього показника був затьмарений очікуваннями слабших показників ВВП у наступних кварталах, які, ймовірно, відображатимуть вплив торговельної війни між США та Китаєм.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 108,85 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США - на 0,5% до $4,5920 за фунт.
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