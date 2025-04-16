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Акції в Азії падають через невизначеність щодо мит, а попередження Nvidia компенсує високий ВВП Китаю
08:34 16.04.2025 |
Більшість азіатських акцій відступили в середу, оскільки постійна невизначеність щодо торговельних мит США змусила інвесторів остерігатися ризикованих ринків, тоді як акції технологічних компаній були вражені попередженням компанії Nvidia, яка є лідером у галузі штучного інтелекту.
Китайські акції інтернет-компаній, що котируються на Гонконгській біржі, показали найгірші результати в регіоні, оскільки посилення контролю з боку США за експортом чіпів до Китаю поставило під сумнів перспективи розвитку штучного інтелекту.
Інвестори в основному проігнорували дані по валовому внутрішньому продукту за перший квартал, які виявилися сильнішими, ніж очікувалося. Очікується, що дані по ВВП за наступні квартали відображатимуть вплив запеклої торговельної війни зі Сполученими Штатами.
Більш широкі регіональні ринки слідували за Волл-стріт, яка у вівторок закрилася трохи нижче, оскільки торговельна та економічна невизначеність залишалася в грі. Ф'ючерси на американські фондові індекси знизились на торгах в Азії, а NQM25 впав на 1,4% після попередження Nvidia.
Азійські індекси, особливо ті, що пов'язані з виробництвом мікросхем, знизилися в середу після того, як найбільша на ринку корпорація NVIDIA повідомила про збитки в розмірі $5,5 млрд за перший квартал через нові заходи контролю США за експортом мікросхем штучного інтелекту до Китаю.
Японський Nikkei 225 знизився на 0,7%, південнокорейський KOSPI втратив 0,7%, а тайванський індекс Taiwan Weighted знизився на 1,7%.
Акції постачальників Nvidia - TSMC, SK Hynix Inc та Advantest Corp. - впали від 2,7% до 5,4%, в той час як акції більш широких компаній, що займаються виробництвом мікросхем та технологіями, також відступили.
Китайські інтернет-гіганти найбільше постраждали від цієї тенденції, враховуючи, що нові американські заходи контролю можуть значною мірою відрізати місцевих гравців від доступу до ШІ-чіпів Nvidia. Nvidia заявила, що експортний контроль пов'язаний з її чіпом H20, який вона розробила спеціально для китайських ринків.
Baidu, Alibaba і Tencent Holdings Ltd - основні покупці H20 - впали від 2% до 5%, потягнувши за собою падіння гонконгського індексу Hang Seng на 2,2%.
Втрати в технологічному секторі значною мірою компенсували позитивні дані по ВВП Китаю.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite втратили близько 0,6% кожен, падаючи в основному відповідно до своїх азійських аналогів.
Дані по ВВП показали, що економіка Китаю зросла на 5,4% в річному обчисленні в першому кварталі, що перевищило очікування в 5,2%. Квартальне зростання ВВП склало 1,2%, трохи не дотягнувши до очікуваних 1,4%.
Високі показники ВВП стали наслідком низки агресивних заходів, вжитих Пекіном наприкінці 2014 року, коли уряд намагався підтримати економічне зростання на місцевому рівні.
Але показник ВВП приховує потенційні загрози для Китаю від запеклої торговельної війни з США, яка, ймовірно, буде впливати на зростання в найближчі квартали. Президент США Дональд Трамп запровадив сукупні 145% мита на Китай, викликавши у відповідь 125% мита з боку Пекіна.
Очікується, що підвищення торговельних мит чинитиме тиск на китайський експорт і потенційно сповільнить зростання. Але також очікується, що Пекін посилить свої заходи стимулювання, щоб компенсувати перешкоди, пов'язані з торгівлею.
Більш широкі азійські акції - принаймні ті, що мають обмежений вплив на технології - були позитивними. Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, отримавши вигоду від гри на циклічних акціях, зокрема банків. Сінгапурський індекс Straits Times також додав 0,3% завдяки зростанню акцій великих кредитних установ.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті, хоча у вівторок індекс Nifty виріс приблизно на 2% після того, як споживча інфляція в Індії в березні виявилась м'якшою, ніж очікувалось.
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