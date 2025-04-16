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Продавці долара беруть перепочинок. Фунт міцно стоїть на ногах
08:18 16.04.2025 |
У середу долар трохи підскочив, оскільки інвестори перепочили від тижнів досить жорстких продажів, а ринки стабілізувалися в очікуванні прогресу в торговельних переговорах між США і Китаєм.
Пізніше будуть опубліковані дані по ВВП Китаю за перший квартал і березневі економічні показники, хоча вони будуть ретроспективними, а також запланований виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Пізніше в середу відбудеться засідання Банку Канади, на якому ймовірність зниження ставки становить близько 40%.
Канадський долар, який утримується на рівні 1,3948 і зріс на 4% у квітні, є одним з найяскравіших прикладів того, наскільки сильно інвестори покарали долар, оскільки торговельна політика підірвала довіру до нього.
Євро, який минулого тижня досягнув трирічних максимумів, знизився з піку в $1,1474 до $1,1311 вранці в Азії. Цього місяця він виріс більш ніж на 4,5% і запізнився з відкатом, а також було мало ознак суттєвого прогресу в укладанні угоди, яка б дозволила уникнути високих мит США.
Стерлінг, однак, виділився і досяг піврічного максимуму на рівні $1,3254. Британія була позбавлена найбільш каральних американських мит, і вночі віце-президент США Джей-Ді Венс заявив, що існує велика ймовірність укладення торговельної угоди.
"Президент дійсно любить Велику Британію, - сказав він. "Він любив королеву. Він захоплюється і любить Короля".
Британські дані по індексу споживчих цін будуть опубліковані сьогодні.
Курс єни був стабільним на рівні 142,85 за долар. Індекс долара США, який вночі піднявся вище 100, на початку торгів в Азії коливався трохи нижче цього рівня на позначці 99,899.
Швейцарський франк, який найбільше зріс серед валют G10 з моменту оголошення Дональдом Трампом мит у «День визволення», у середу вранці зміцнився до 0,8184 за долар.
Австралійський і новозеландський долари, які минулого тижня продемонстрували найбільше тижневе зростання з 2020 року, трохи відійшли від нещодавніх максимумів: австралієць - $0,6334, ківі - $0,5896.
Дані по Китаю за перший квартал, виступ Пауелла та інші економічні релізи, що мають відбутися в середу, привернуть увагу трейдерів, але основна увага для широкого руху валют, і особливо долара, зосереджена на ринку облігацій та юаня.
Китай лише трохи послабив торговельний коридор юаня після того, як мита перевищили 100% і у вівторок фактично стабілізували валюту. Будь-яке різке зниження вартості юаня було б значним попутним вітром для долара.
Ринок казначейських облігацій США, який минулого тижня був об'єктом майже панічного розпродажу, демонструє ознаки стабілізації, і за ним спостерігають у пошуках ознак того, що досить тісний зв'язок між прибутковістю і доларом може відновитися після деякого зсуву.
«Ми вважаємо, що відновлення рівняння "вища дохідність облігацій = сильніший долар" буде головною ознакою нормалізації», - сказав Стів Інгландер, голова відділу валютних досліджень G10 у Standard Chartered.
«Ми вважаємо, що послаблення песимістичних настроїв щодо зростання разом зі зменшенням уваги до митної політики може призвести до відновлення підтримки долара США».
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