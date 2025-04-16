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Індекси Волл-стріт трохи знизились. Невизначеність з митами тримає інвесторів в напрузі
07:59 16.04.2025 |
Американські акції у вівторок трохи знизились, оскільки невизначеність з митами залишається високою, а акції споживчих та медичних компаній знизились, в той час як оптимістичні результати банків надали деяку підтримку.
Акції Bank of America та Citigroup зросли після їхньої звітності.
Проте керівники банків попередили, що споживчі витрати в США стикаються з величезними ризиками, якщо потрясіння, спричинені торговельною політикою президента Дональда Трампа, триватимуть.
Серед найбільших лідерів падіння Dow був Boeing. Акції впали на 2,4% після того, як агентство Bloomberg повідомило з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, що Китай наказав своїм авіакомпаніям відмовитися від подальших поставок літаків Boeing у відповідь на рішення США запровадити 145% мита на китайські товари.
Документи, подані до Федерального реєстру в понеділок, показали, що адміністрація Трампа також проводить розслідування щодо імпорту фармацевтичних препаратів і напівпровідників в рамках спроби запровадити тарифи на ці сектори.
Заява Трампа від 2 квітня про запровадження масштабних мит викликала потрясіння на ринку і посилила занепокоєння щодо глобальної торговельної війни і можливої рецесії. Цього тижня торгівля була більш стриманою, але інвестори не змогли зосередитися на чомусь іншому.
"Прибутки були досить непоганими, але цей ринок просто переповнений тарифною і торговельною невизначеністю, і це дійсно єдині каталізатори, які мають значення на даний момент", - сказав Росс Мейфілд, інвестиційний стратег компанії Baird в Луїсвіллі, штат Кентуккі.
«У день, коли ви позбавлені їх (каталізаторів), ринок стає дещо непередбачуваним, і ми бачимо це сьогодні».
Акції Johnson & Johnson знизилися на 0,5% після того, як компанія не виконала прогнози щодо продажів медичних виробів, незважаючи на те, що перевершила оцінки Волл-стріт щодо доходів і прибутку в першому кварталі.
У вівторок Barclays знизив рейтинг автомобільного сектора США, заявивши, що мита Трампа можуть чинити тиск на прибутки автовиробників. Акції Ford закрилися падінням на 2,7%, в той час як акції General Motors впали на 1,3%, а споживчий дискреційний індекс S&P знизився на 0,8%.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 155,83 пункту, або на 0,38%, до 40 368,96, S&P 500 втратив 9,34 пункту, або 0,17%, до 5 396,63, а Nasdaq Composite втратив 8,32 пункту, або 0,05%, до 16 823,17.
Також у секторі охорони здоров'я акції Merck & Co знизилися на 1%.
Bank of America перевершив прогнози щодо прибутку за перший квартал завдяки зростанню процентного доходу, а його акції зросли на 3,6%.
Компанії S&P 500 тільки почали звітувати про результати за квартал, що закінчився 31 березня, але зміни в торговельній політиці США затьмарюють перспективи, і керівники можуть неохоче давати прогнози щодо прибутків.
«Що стосується результатів першого кварталу, то вони в основному відбулися у світі, який насправді більше не існує», - сказав Мейфілд. «Йтиметься про рекомендації, і я очікую, що багато компаній просто зроблять ставку і скасують свої рекомендації».
Генеральний директор Johnson & Johnson заявив, що мита на фармацевтичну продукцію можуть спричинити збої в ланцюжку поставок і що сприятлива податкова політика була б більш ефективним інструментом для збільшення виробничих потужностей у США як для ліків, так і для медичних виробів.
Стратеги також звертають пильну увагу на технічні графіки після того, як 50-денна ковзаюча середня S&P 500 в понеділок опустилася нижче 200-денної ЅМА, утворивши фігуру «смертельного хреста», яка вказує на те, що короткострокова корекція може перетворитися на довгостроковий спадний тренд.
Індекс S&P 500 залишається на 12,2% нижчим від свого рекордного закриття 19 лютого і на 8% нижчим за рік.
На Нью-Йоркській фондовій біржі емісії, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,29 до 1. На NYSE було зафіксовано 49 нових максимумів і 67 нових мінімумів.
На Nasdaq 2 399 акцій зросли, а 2 003 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,2 до 1.
Індекс S&P 500 досягнув 2 нових 52-тижневих максимумів і одного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 27 нових максимумів і 95 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 15 мільярдів акцій, порівняно з приблизно 19 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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