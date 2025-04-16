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Мінфін на аукціонах ОВДП 15 квітня залучив до держбюджету 4,2 млрд грн
Міністерство фінансів України 15 квітня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,2 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.
"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 4,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 0,3 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 1,1 млрд грн під 17,09% з погашенням через 1,9 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|43*
|44
|45
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234413
|Первинне розміщення
UA4000235196
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|15.04.2025
|15.04.2025
|15.04.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|16.04.2025
|16.04.2025
|16.04.2025
|Дата оплати відсотків
|25.06.2025
|16.07.2025
|15.10.2025
|Дата оплати відсотків
|24.12.2025
|14.01.2026
|15.04.2026
|Дата оплати відсотків
|24.06.2026
|15.07.2026
|14.10.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|14.04.2027
|Дата оплати відсотків
|13.10.2027
|Дата оплати відсотків
|12.04.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|75.50
|83.05
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.10
|16.61
|17.80
|Термін обігу (днів)
|434
|637
|1 092
|Дата погашення
|24.06.2026
|13.01.2027
|12.04.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|317 206 000
|1 066 456 000
|6 300 067 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|317 206 000
|1 066 456 000
|2 800 067 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|17 114 542 000
|4 374 745 000
|2 800 067 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|17
|7
|18
|Кількість задоволених заявок, шт.
|17
|7
|15
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|18.50
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|17.70
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Середньозважена дохідність, %
|16.34
|17.09
|17.80
|Надходження до бюджету
|327 608 196.34
|1 102 364 177.18
|2 800 112 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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