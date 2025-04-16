Мінфін на аукціонах ОВДП 15 квітня залучив до держбюджету 4,2 млрд грн

Міністерство фінансів України 15 квітня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 4,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 0,3 млрд грн під 16,34% з погашенням через 1,2 року, 1,1 млрд грн під 17,09% з погашенням через 1,9 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 43* 44 45 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234413 Первинне розміщення

UA4000235196 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 15.04.2025 15.04.2025 15.04.2025 Дата оплати за придбані облігації 16.04.2025 16.04.2025 16.04.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 16.07.2025 15.10.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 14.01.2026 15.04.2026 Дата оплати відсотків 24.06.2026 15.07.2026 14.10.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 14.04.2027 Дата оплати відсотків 13.10.2027 Дата оплати відсотків 12.04.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 83.05 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.61 17.80 Термін обігу (днів) 434 637 1 092 Дата погашення 24.06.2026 13.01.2027 12.04.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 317 206 000 1 066 456 000 6 300 067 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 317 206 000 1 066 456 000 2 800 067 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 17 114 542 000 4 374 745 000 2 800 067 000 Кількість поданих заявок, шт. 17 7 18 Кількість задоволених заявок, шт. 17 7 15 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 18.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.70 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.34 17.09 17.80 Надходження до бюджету 327 608 196.34 1 102 364 177.18 2 800 112 000.00 * - військові облігації Дані: Мінфін України



