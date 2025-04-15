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Європейські ринки акцій зростають на новинах про мита
13:21 15.04.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються у вівторок, інвестори оцінюють новини міжнародної торгівлі та аналізують квартальну звітність компаній.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:40 к. ч. піднявся на 1,18% і становив 505,81 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,97%, німецький DAX - 1,31%, французький CAC 40 - 0,42%, італійський FTSE MIB - 1,42%, іспанський IBEX 35 - 1,05%.
У понеділок президент США Дональд Трамп натякнув на можливість пом'якшення імпортних мит на автомобілі, пояснивши це тим, що компаніям необхідно більше часу для перенесення виробництва в США.
Раніше влада країни виключила зі списку товарів, що обкладаються нещодавно введеними дзеркальними митами, десятки видів електроніки, зокрема комп'ютери, мобільні телефони та деякі мікрочипи. Пізніше Трамп заявив, що оголосить про введення мит на імпорт електроніки в найближчому майбутньому. Він також пообіцяв незабаром повідомити про мита на фармацевтичні препарати.
Нові заяви Трампа надали підтримку котируванням акцій європейських автовиробників. Папери Stellantis дорожчають на 5,6%, Mercedes-Benz Group - на 2,4%, Bayerische Motoren Werke AG - на 3%, Renault - на 1,6%, Volkswagen - на 2,6%, Daimler Truck - на 2,5%.
Серед європейських фармкомпаній котирування акцій AstraZeneca знижуються на 0,1%, Sanofi - на 0,8%, Roche - на 0,2%. Капіталізація Novo Nordisk збільшується на 0,5%, Novartis - на 0,8%, Merck - на 0,4%, GSK - на 1,9%.
Ринкова вартість Beiersdorf AG підвищується на 0,7%. Німецький хімічний концерн, що випускає косметику під маркою Nivea, збільшив виручку в першому кварталі на 3,3% і підтвердив річний прогноз.
Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson AB збільшив чистий прибуток у першому кварталі на 61%, виручку - на 3%. Його папери дорожчають на 5,3%.
Капіталізація BE Semiconductor Industries зростає на 7,5% після повідомлень про те, що американський виробник обладнання для випуску чипів Applied Materials придбав 9-відсоткову частку в нідерландській компанії. BE Semiconductor лідирує в зростанні серед компонентів Stoxx Europe 600.
Папери інших виробників напівпровідникової продукції теж дорожчають, зокрема STMicroelectronics (+1,3%), ASML Holding (+2,6%), Infineon Technologies (+2%), ASM International (+2,9%).
Зростають котирування акцій європейських банків, зокрема Deutsche Bank - на 1,5%, Commerzbank - на 1,3%, BNP Paribas - на 1,8%, Societe Generale - на 2,9%, Standard Chartered і HSBC - на 2,3%, Barclays - на 1,1%, Santander - на 2,2%.
Найбільший світовий виробник товарів класу "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton втрачає 7% ринкової вартості на слабкій звітності. Папери інших виробників люксових товарів теж дешевшають: Kering (-2,1%), Moncler (-1,2%), Hermes (-0,3%), Burberry (-2,6%).
Ціна акцій французької нафтогазової TotalEnergies підвищується на 1,2%. Компанія наростила видобуток вуглеводнів у першому кварталі приблизно на 4% у річному вираженні, згідно з її попередніми оцінками.
Акції Shell дорожчають на 1,4%, Equinor - на 0,2%, BP Plc - на 1,3%.
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