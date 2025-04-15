Ціни на золото стабільні, оскільки невизначеність щодо мит підтримує високий попит на прихісток

Ціни на золото дещо знизилися на азіатських торгах у вівторок, але залишилися в межах нещодавніх максимумів, оскільки попит на прихісток залишається підкріпленим невизначеністю щодо планів США щодо торговельних мит.

На останніх сесіях ціни на дорогоцінні метали дещо знизилися, оскільки звільнення імпорту електроніки від високих мит США проти Китаю сприяло зростанню ризикових настроїв. Президент Дональд Трамп в понеділок також вказав на можливість нових винятків.

Але 145% мита Трампа на Китай в поєднанні з 125% митами Пекіна в цілому залишилися в силі, ознаменувавши запеклу торговельну війну між найбільшими економіками світу. Ця думка підтримувала золото завдяки попиту на прихісток. Ослаблення долара на тлі різкого розпродажу казначейських облігацій США також сприяло зростанню цін на золото і на більш широких ринках металів.

О 07:51 EET спотове золото впало на 0,4% до $3 224,60 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, стабілізувалися на рівні $3 240,85 за унцію.

Спотове золото залишилось близьким до рекордного максимуму в 3 245,69$ за унцію, досягнутого в квітні.

Попит на цей метал був підтриманий стійким попитом на товари-прихістки, оскільки невизначеність щодо світової економіки посилилася в умовах торговельної війни між США і Китаєм.

Галузеві мита Трампа, а також його постійна зміна планів щодо запровадження нових зборів та пільг посилили невизначеність щодо економічних перспектив.

Невизначеність щодо впливу торговельних мит США призвела до того, що інвестори почали закладати в ціни більшу ймовірність рецесії в США цього року, хоча шанси на сповільнення економіки зменшилися після того, як Трамп оголосив про 90-денне звільнення від більшості своїх взаємних мит.

Але найближчими днями президент має оприлюднити мита на електроніку та фармацевтику, що потенційно може призвести до ще більших потрясінь на ринку.

США також стикаються з жорстокою торговельною війною з Китаєм, причому обидві сторони не демонструють наміру до деескалації.

Інші дорогоцінні метали трохи виросли у вівторок, хоча в останні тижні вони значно відставали від золота. Ф'ючерси на платину стабілізувались на рівні $956,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до $32,225 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь відступили і зазнали значних втрат протягом останнього місяця через побоювання щодо торговельних мит та їх впливу на попит на мідь, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Ряд аналітиків і брокерських компаній знизили свої прогнози зростання валового внутрішнього продукту Китаю в цьому році, а торгова війна створить ще більше перешкод.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 168,65 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США - на 0,8% до $4,6230 за фунт.

Цього тижня основна увага буде прикута до економічних даних з Китаю, зокрема, до ВВП за перший квартал, який буде опублікований в четвер.

Дані в понеділок показали, що імпорт міді в Китай впав на 1,4% в березні, оскільки спекулятивний ажіотаж на американських ринках в очікуванні мит Трампа на червоний метал привів до скорочення поставок в Сполучені Штати.